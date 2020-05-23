В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались еще 67 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число летальных cлучаев в столице увеличилось до 1934, в России — до 3316.

С начала эпидемии в Москве заразились 158 тысяч человек, за прошедшие сутки прирост составил немногим меньше трех тысяч. Больше 43 тысяч человек уже выздоровели. Всего в России было подтверждено свыше 326 тысяч случаев заболевания, активными остаются 223 тысячи из них.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в столице. По его мнению, отменять режим самоизоляции и систему цифровых пропусков пока рано, так как количество госпитализаций пациентов с коронавирусом все еще остается высоким.