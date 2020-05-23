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№ 52 от 22 мая 2020

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В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом

Общество14

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За последние сутки в Москве скончались еще 67 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число летальных cлучаев в столице увеличилось до 1934, в России — до 3316.

С начала эпидемии в Москве заразились 158 тысяч человек, за прошедшие сутки прирост составил немногим меньше трех тысяч. Больше 43 тысяч человек уже выздоровели. Всего в России было подтверждено свыше 326 тысяч случаев заболевания, активными остаются 223 тысячи из них.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в столице. По его мнению, отменять режим самоизоляции и систему цифровых пропусков пока рано, так как количество госпитализаций пациентов с коронавирусом все еще остается высоким.

Теги:
kb, москва, коронавирус

В психоневрологическом интернате под Ростовом 270 человек заболели коронавирусом

Общество977

Елена РомановаСобкор «Новой»

9771
 

В психоневрологическом интернате в Сальске Ростовской области короновирусную инфекцию выявили у 270 постояльцев и сотрудников учреждения, сообщает Роспотребнадзор.

«В интернате более 750 подопечных и более 400 сотрудников. Мы продолжаем обследования на коронавирус и намерены сегодня их закончить, — сказал руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев. — Большинство из [уже выявленных заболевших] — подопечные, а также 23 сотрудника интерната».

О выявлении большого количества зараженных в сальском интернате стало известно 20 мая. К тому времени в учреждении коронавирус был подтвержден у 29 пациентов и сотрудников учреждения. По данным «Новой газеты», интернат был закрыт для посещений с 28 марта, часть сотрудников перешла в режим самоизоляции. Однако, учреждение рассчитано на 750 коек, и необходимое количество обслуживающего персонала продолжало работу.

По мнению Ковалева, быстрому распространению инфекции способствовал закрытый тип учреждения, где большое количество человек круглосуточно находятся в тесном контакте друг с другом. Данных о количестве госпитализированных из интерната нет, ранее сообщалось что у большинства зараженных болезнь протекает бессимптомно.

По данным на утро 22 мая, в области офицально зарегистрировано 3064 случая коронавирусной инфекции, в том числе 159 — в Сальске. За последние сутки в регионе выявлено 138 новых случая. Всего с начала эпидемии с диагнозом COVID-19 умерли 34 человека, 1111 выздоровело.

Теги:
роспотребнадзор, коронавирус, nt
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