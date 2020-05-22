Губернатор Подмосковья пообещал штрафы за появление в общественных местах без маски

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе вводятся штрафы за появление в общественных местах без защитной маски. Об этом сообщает ТАСС.

«Ужесточаем масочный режим. Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски», — сказал Воробьев.

При этом о том, что нахождение без маски в общественных местах будет наказываться, власти Подмосковья объявляли еще в начале мая: за появление без защитного средства в магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси, а также при посещении медицинских организаций жителей региона обещали штрафовать на четыре тысячи рублей.

В новом постановлении, которое Воробьев подписал сегодня, 22 мая, в регионе рекомендуется носить маски и перчатки «при любом выходе на улицу».

Ранее Воробьев объявил об отмене с 23 мая режима цифровых пропусков, а также о возобновлении работы автомобильных салонов, офисов продаж на стройках и мнофункциональных центров. По словам губернатора, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. За последние сутки в Московской области COVID-19 был выявлен у 824 человек, всего с начала пандемии им заразились более 31 тысячи жителей.