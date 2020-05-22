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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Губернатор Подмосковья пообещал штрафы за появление в общественных местах без маски
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе вводятся штрафы за появление в общественных местах без защитной маски. Об этом сообщает ТАСС.
«Ужесточаем масочный режим. Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски», — сказал Воробьев.
При этом о том, что нахождение без маски в общественных местах будет наказываться, власти Подмосковья объявляли еще в начале мая: за появление без защитного средства в магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси, а также при посещении медицинских организаций жителей региона обещали штрафовать на четыре тысячи рублей.
В новом постановлении, которое Воробьев подписал сегодня, 22 мая, в регионе рекомендуется носить маски и перчатки «при любом выходе на улицу».
Ранее Воробьев объявил об отмене с 23 мая режима цифровых пропусков, а также о возобновлении работы автомобильных салонов, офисов продаж на стройках и мнофункциональных центров. По словам губернатора, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. За последние сутки в Московской области COVID-19 был выявлен у 824 человек, всего с начала пандемии им заразились более 31 тысячи жителей.
Теги:коронавирус, Подмосковье , nt
Махачкалу закрыли на карантин в дни празднования Ураза-байрам
Власти Махачкалы закрыли въезд и выезд из города на время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам, который пройдет с 23 по 26 мая. Об этом сообщает городская администрация.
Решение принято «в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции». Помимо ограничения на въезд и выезд из города, в Махачкале прекратится движение транспорта, за исключением экстренных служб, а во второй половине дня с 23 мая до 25 мая «будет приостановлена работа продовольственных рынков и ярмарок».
Кроме того, в ограничения на передвижения и другие карантинные меры во время праздника действуют в Кизляре, Каспийске, Хасавюрте и других дагестанских населенных пунктах.
Власти Чечни также ввели запрет на передвижение по улицам пешком и на транспорте в связи с празднованием Ураза-байрам. Как и в Кабардино-Балкарии, в дни проведения праздника в Чечне объявили выходные дни. Ранее отметить окончание месяца поста Рамадан в кругу семьи, а не праздничным намазом в мечетях российских мусульман призывал президент Владимир Путин.
Напомним, что Дагестан находится на пятом месте в России по числу заболевших коронавирусом: в республике зафиксировали 3855 случая COVID-19, 65 человек умерли. Одновременно с этим в регионе фиксируют большое число смертей от «внебольничной пневмонии», в результате которой, по словам главы регионального Минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова, скончались более 650 человек.
Президент Владимир Путин поручил МЧС, Минобороны и Минздраву оказать дополнительную поддержку региону в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.