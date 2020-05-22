Махачкалу закрыли на карантин в дни празднования Ураза-байрам

Власти Махачкалы закрыли въезд и выезд из города на время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам, который пройдет с 23 по 26 мая. Об этом сообщает городская администрация.

Решение принято «в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции». Помимо ограничения на въезд и выезд из города, в Махачкале прекратится движение транспорта, за исключением экстренных служб, а во второй половине дня с 23 мая до 25 мая «будет приостановлена работа продовольственных рынков и ярмарок».

Кроме того, в ограничения на передвижения и другие карантинные меры во время праздника действуют в Кизляре, Каспийске, Хасавюрте и других дагестанских населенных пунктах.

Власти Чечни также ввели запрет на передвижение по улицам пешком и на транспорте в связи с празднованием Ураза-байрам. Как и в Кабардино-Балкарии, в дни проведения праздника в Чечне объявили выходные дни. Ранее президент Владимир Путин призывал мусульман отметить окончание месяца поста Рамадан в кругу семьи, а не праздничным намазом в мечетях.

Напомним, что Дагестан находится на пятом месте в России по числу заболевших коронавирусом: в республике зафиксировали 3855 случая COVID-19, 65 человек умерли. Одновременно с этим в регионе фиксируют большое число смертей от «внебольничной пневмонии», в результате которой, по словам главы регионального Минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова, скончались более 650 человек.

Президент поручил МЧС, Минобороны и Минздраву оказать дополнительную поддержку региону в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.