Власти Петербурга разрешили проводить церемонии прощания с умершими не от COVID-19

Власти Санкт-Петербурга разрешили проводить церемонии прощания с умершими не от COVID-19 и без подозрения на него. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Церемонии разрешены при условии соблюдения необходимой социальной дистанции (не менее 1,5-2,0 метров), использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и исключения прямого контакта с телом умершего», — говорится в сообщении. Отмечается, что церемония должна длиться не более 10 минут.

Ранее Управление Роспотребнадзора по региону из-за «продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки» запретило проводить церемонии прощания с умершими вне зависимости от причин их смерти.

В ГУП «Ритуальные услуги» поясняли, что хоронить всех покойников будут в закрытых гробах, даже если причиной их смерти стало ДТП. «Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности», — рассказали в справочной службе компании.

Согласно официальной статистике, в Петербурге зафиксировали 12,5 тысяч случаев заражения COVID-19, 107 жителей города с таким диагнозом скончались.