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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Власти Петербурга разрешили проводить церемонии прощания с умершими не от COVID-19
Власти Санкт-Петербурга разрешили проводить церемонии прощания с умершими не от COVID-19 и без подозрения на него. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Церемонии разрешены при условии соблюдения необходимой социальной дистанции (не менее 1,5-2,0 метров), использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и исключения прямого контакта с телом умершего», — говорится в сообщении. Отмечается, что церемония должна длиться не более 10 минут.
Ранее Управление Роспотребнадзора по региону из-за «продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки» запретило проводить церемонии прощания с умершими вне зависимости от причин их смерти.
В ГУП «Ритуальные услуги» поясняли, что хоронить всех покойников будут в закрытых гробах, даже если причиной их смерти стало ДТП. «Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности», — рассказали в справочной службе компании.
Согласно официальной статистике, в Петербурге зафиксировали 12,5 тысяч случаев заражения COVID-19, 107 жителей города с таким диагнозом скончались.
Теги:Санкт-Петербург, коронавирус, nt
МВД: в период пандемии работодатель не может требовать у мигрантов оплаты трудового патента
Лилит Саркисянкорреспондентка отдела политики
МВД России повторно разъяснило указ президента Путина, регулирующий правовое положение иностранных граждан в России в период пандемии.
Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте ведомства, «производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными».
Срок действия патента, истекающий в период с 15 марта по 15 июня, продлевается с 16 июня на 93 дня, то есть на тот трехмесячный период, когда трудовые мигранты не должны оплачивать патент. Отдельно указывается, что иностранные граждане без патента могут работать, не оформляя его.
Указ президента, опубликованный 18 апреля, в том числе, освободил мигрантов от необходимости платить налоги. Дополнительные разъяснения МВД последовали после того, как «Новой газете» стало известно, что трудовые мигранты в разных регионах России вынуждены оплачивать трудовой патент, который представляет собой фиксированный авансовый платеж по НДФЛ, несмотря на указ президента, прямо разрешающий им этого не делать.
Герои публикации «Новой» рассказывали о том, что работодатели, которые отправили их во время режима самоизоляции в «добровольный отпуск», стали требовать от них чека за оплату патента. Сумма авансового платежа разнится от региона к региону: в Москве за патент нужно ежемесячно платить 5350 рублей, в Санкт-Петербурге — 4000 рублей.
После публикации материала заместитель начальника Управления по вопросам внешней трудовой миграции ГУ МВД России Павел Дутов заверил, что ведомство «повторно проведет разъяснительную работу посредством СМИ, посредством сайта [МВД] и ориентирует территориальные органы на необходимость проведение широкой разъяснительной работы, в том числе, среди работодателей о положениях указа».