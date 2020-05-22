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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
В Северодвинске выявили очаги COVID-19 на двух оборонных предприятиях
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Северодвинске зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом на совещании заявил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.
Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 276 жителей города, большинство заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности. Алексей Некрасов, руководитель управления ФМБА России уточнил, что это работники «Севмаша» и «Звездочки».
Заболеваемость коронавирусом в Северодвинске на 47% выше, чем в среднем по региону. При этом руководство «Севмаша» признало, что тотального тестирования среди работников не проводится, а на «Звездочке» из антивирусных мер анонсировали только закрытие курилки. Власти региона предложили ФМБА России развернуть в Северодвинске 200 дополнительных инфекционных коек, а также лабораторию.
Оба градообразующих предприятия входят в состав ОСК, «Севмаш» является ведущим кораблестроительным предприятием Северо-Запада России, «Звездочка» занимается ремонтом кораблей Военно-морского флота.
Теги:архангельская область, коронавирус, nt
В Дагестане силовики убили шестерых боевиков, готовивших теракт
В Дагестане в ходе спецоперации убили шестерых боевиков, готовивших теракт. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В НАК утверждают, что убитые были членами международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.
«Они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денег у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности», — уточнили в комитете.
Спецоперация велась в Хасавюртовском районе республики. Сотрудники спецслужб обнаружили боевиков в лесу неподалеку поселка Гоксув. Когда силовики попытались их задержать, предполагаемые террористы открыли по ним огонь. Их убили ответными выстрелами. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в ходе столкновения ранение получил и боец силовых структур.