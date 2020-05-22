В Северодвинске выявили очаги COVID-19 на двух оборонных предприятиях

В Северодвинске зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом на совещании заявил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.

Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 276 жителей города, большинство заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности. Алексей Некрасов, руководитель управления ФМБА России уточнил, что это работники «Севмаша» и «Звездочки».

Заболеваемость коронавирусом в Северодвинске на 47% выше, чем в среднем по региону. При этом руководство «Севмаша» признало, что тотального тестирования среди работников не проводится, а на «Звездочке» из антивирусных мер анонсировали только закрытие курилки. Власти региона предложили ФМБА России развернуть в Северодвинске 200 дополнительных инфекционных коек, а также лабораторию.

Оба градообразующих предприятия входят в состав ОСК, «Севмаш» является ведущим кораблестроительным предприятием Северо-Запада России, «Звездочка» занимается ремонтом кораблей Военно-морского флота.