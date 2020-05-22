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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
В Дагестане силовики убили шестерых боевиков, готовивших теракт
В Дагестане в ходе спецоперации убили шестерых боевиков, готовивших теракт. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В НАК утверждают, что убитые были членами международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.
«Они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денег у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности», — уточнили в комитете.
Спецоперация велась в Хасавюртовском районе республики. Сотрудники спецслужб обнаружили боевиков в лесу неподалеку поселка Гоксув. Когда силовики попытались их задержать, предполагаемые террористы открыли по ним огонь. Их убили ответными выстрелами. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в ходе столкновения ранение получил и боец силовых структур.
Теги:sn, терроризм, дагестан, спецслужбы
Власти Подмосковья объявили об отмене цифровых пропусков с завтрашнего дня
С завтрашнего дня в Подмосковье отменяется режим цифровых пропусков. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы в свое время ввели цифровые пропуска — они с нами уже больше месяца. Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария. […] С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье»,— написал он.
Также власти региона разрешили возобновить работу, автомобильным салонам и открыть офисы продаж на стройках. Начнут принимать посетителей и мнофункциональные центры. Воробьев напомнил, что граждане старше 65 лет должны пока оставаться дома.
Ранее власти Подмосковья заявили о том, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. За последние сутки в Московской области COVID-19 был выявлен у 824 человек, всего с начала пандемии им заразились более 31 тысячи жителей.
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