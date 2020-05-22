В Дагестане силовики убили шестерых боевиков, готовивших теракт

В Дагестане в ходе спецоперации убили шестерых боевиков, готовивших теракт. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК утверждают, что убитые были членами международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.

«Они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денег у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности», — уточнили в комитете.

Спецоперация велась в Хасавюртовском районе республики. Сотрудники спецслужб обнаружили боевиков в лесу неподалеку поселка Гоксув. Когда силовики попытались их задержать, предполагаемые террористы открыли по ним огонь. Их убили ответными выстрелами. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в ходе столкновения ранение получил и боец силовых структур.