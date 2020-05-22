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№ 52 от 22 мая 2020

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Власти Подмосковья объявили об отмене цифровых пропусков с завтрашнего дня

Общество3 927

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С завтрашнего дня в Подмосковье отменяется режим цифровых пропусков. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в свое время ввели цифровые пропуска — они с нами уже больше месяца. Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария. […] С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье»,— написал он.

Также власти региона разрешили возобновить работу, автомобильным салонам и открыть офисы продаж на стройках. Начнут принимать посетителей и мнофункциональные центры. Воробьев напомнил, что граждане старше 65 лет должны пока оставаться дома. 

Ранее власти Подмосковья заявили о том, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. За последние сутки в Московской области COVID-19 был выявлен у 824 человек, всего с начала пандемии им заразились более 31 тысячи жителей.

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Теги:
sn, пандемия, цифровые пропуска, Подмосковье
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