Власти Подмосковья объявили об отмене цифровых пропусков с завтрашнего дня

С завтрашнего дня в Подмосковье отменяется режим цифровых пропусков. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в свое время ввели цифровые пропуска — они с нами уже больше месяца. Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария. […] С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье»,— написал он.

Также власти региона разрешили возобновить работу, автомобильным салонам и открыть офисы продаж на стройках. Начнут принимать посетителей и мнофункциональные центры. Воробьев напомнил, что граждане старше 65 лет должны пока оставаться дома.

Ранее власти Подмосковья заявили о том, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. За последние сутки в Московской области COVID-19 был выявлен у 824 человек, всего с начала пандемии им заразились более 31 тысячи жителей.