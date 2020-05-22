Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
В Адыгее закрыли въезд в район, где 155 человек заразились коронавирусом после поминок
В Адыгее власти решили закрыть на въезд и выезд Красногвардейский район, где коронавирусом заразились 155 человек после посещения похорон. Об этом изданию «Кавказский узел» сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.
На всех дорогах, ведущих в район, выставили девять заградительных постов. Как сообщили изданию правоохранители, сейчас виновные в организации многолюдного обряда привлечены к ответственности. Полиция ужесточила контроль за соблюдением ограничительных мер, а главу района Альберта Османова отправили в отставку.
Такое решение было принято после того, как в ауле Бжедугхабль на похороны пришли около 500 человек, многие приехали на них из других районов и регионов. Через некоторое время у многих выявили COVID-19, один человек, принявший участие в церемонии прощания, умер.
Всего в республике зафиксировано 591 случаев заражения коронавирусом, восемь человек, подхвативших инфекцию, скончались. По числу заболевших Адыгея пока находится на последнем месте среди регионов Южного федерального округа.
Теги:коронавирус, адыгея
Больше половины представителей малого бизнеса назвали свое положение «катастрофой» и «кризисом»
Больше половины владельцев малых и средних предприятий охарактеризовали свое положение как «кризис» и «катастрофа». Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который провел бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Аппарат Титова опросил более двух тысяч бизнесменов из всех российских регионов. Стабильным свое положение назвали лишь 6,1% предпринимателей, тогда так более 60% опрошенных опасаются, что шансы их компаний выжить после пандемии не превышают 50%.
Более трети респондентов заявили, что у них упала выручка, а о падении спроса на продукцию или услуги сообщили более 55% бизнесменов. Сейчас возобновить работу пока что не могут более трети компаний.
Рассказали предприниматели и своем отношении к мерам государственной поддержки. Больше половины респондентов заявили о том, что они оценивают их отрицательно или «скорее отрицательно». Положительно помощь государства оценили чуть более четверти опрошенных.
Из-за ограничительных мер, введенных властями, большинство компаний столкнулись с трудностями: многие предприятия вынуждены были приостановить свою работу, их выручка упала до нуля, а обязательства перед кредиторами, арендаторами и сотрудниками остались.