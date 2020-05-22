В Адыгее закрыли въезд в район, где 155 человек заразились коронавирусом после поминок

В Адыгее власти решили закрыть на въезд и выезд Красногвардейский район, где коронавирусом заразились 155 человек после посещения похорон. Об этом изданию «Кавказский узел» сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

На всех дорогах, ведущих в район, выставили девять заградительных постов. Как сообщили изданию правоохранители, сейчас виновные в организации многолюдного обряда привлечены к ответственности. Полиция ужесточила контроль за соблюдением ограничительных мер, а главу района Альберта Османова отправили в отставку.

Такое решение было принято после того, как в ауле Бжедугхабль на похороны пришли около 500 человек, многие приехали на них из других районов и регионов. Через некоторое время у многих выявили COVID-19, один человек, принявший участие в церемонии прощания, умер.

Всего в республике зафиксировано 591 случаев заражения коронавирусом, восемь человек, подхвативших инфекцию, скончались. По числу заболевших Адыгея пока находится на последнем месте среди регионов Южного федерального округа.