Больше половины представителей малого бизнеса назвали свое положение «катастрофой» и «кризисом»

Больше половины владельцев малых и средних предприятий охарактеризовали свое положение как «кризис» и «катастрофа». Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который провел бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Аппарат Титова опросил более двух тысяч бизнесменов из всех российских регионов. Стабильным свое положение назвали лишь 6,1% предпринимателей, тогда так более 60% опрошенных опасаются, что шансы их компаний выжить после пандемии не превышают 50%.

Более трети респондентов заявили, что у них упала выручка, а о падении спроса на продукцию или услуги сообщили более 55% бизнесменов. Сейчас возобновить работу пока что не могут более трети компаний.

Рассказали предприниматели и своем отношении к мерам государственной поддержки. Больше половины респондентов заявили о том, что они оценивают их отрицательно или «скорее отрицательно». Положительно помощь государства оценили чуть более четверти опрошенных.

Из-за ограничительных мер, введенных властями, большинство компаний столкнулись с трудностями: многие предприятия вынуждены были приостановить свою работу, их выручка упала до нуля, а обязательства перед кредиторами, арендаторами и сотрудниками остались.