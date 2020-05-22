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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
В Москве пока нужно сохранить режим жесткой самоизоляции и систему пропусков, введенных ранее на фоне пандемии коронавируса. Об этом на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Несмотря на позитивные факторы, мы видим — цифры госпитализации еще высокие. Количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», — пояснил он.
О том, что концу мая показатель смертности в России значительно вырастет, также предупредила вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это в том числе тем, что официальные данные об уровне смертности за апрель поступят 29 мая. Вице-премьер заверила, что Россия при установлении причин смерти использует единые международные требования, которые 20 апреля были сформированы Всемирной организацией здравоохранения.
На совещании президент Владимир Путин предупредил собравшихся о второй волне коронавируса, которая может прийтись на октябрь-ноябрь. По словам главы государства, Минздраву следует к ней подготовиться.
При этом накануне столичный градоначальник объявил о начале первого этапа смягчения ограничений в Москве. Со следующей недели возобновят работу МФЦ и сервисы каршеринга, правда машину можно будет арендовать не менее, чем на пять дней. С начала распространения пандемии в России в Москве зафиксировали более 158 тысяч случаев заразившихся коронавирусом.
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