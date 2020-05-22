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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
В Ивановской области на еще одну сотрудницу «скорой» составили протокол о фейке после жалобы на нехватку средств защиты
«Новая газета»редакция
В городе Кинешма Ивановской области на фельдшера станции скорой помощи Дарью Виноградову составили протокол о фейке про коронавирус из-за видеообращения с жалобой на нехватку средств защиты. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.
Виноградову привлекли к административной ответственности по статье о распространении недостоверной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Аналогичный протокол на этой неделе составили также на ее коллегу Сергея Веселкова.
В ролике, который вызвал претензии правоохранителей, цитировалось заявление главы регионального Минздрава Артура Фокина: он ранее заявлял, что в области нет лишних средств защиты. Медики просили принять участие в сборе пожертвований для закупки перчаток, масок и защитных костюмов.
В «Открытой России» рассказали, что после публикации видеообращения ивановских медиков активистам удалось собрать пожертвования на сумму больше 97 тысяч рублей. Для них уже закупили 70 костюмов и 39 масок.