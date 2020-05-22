Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 52 от 22 мая 2020

Читать номер

В Ивановской области на еще одну сотрудницу «скорой» составили протокол о фейке после жалобы на нехватку средств защиты

Общество1 867

1 867
 

В городе Кинешма Ивановской области на фельдшера станции скорой помощи Дарью Виноградову составили протокол о фейке про коронавирус из-за видеообращения с жалобой на нехватку средств защиты. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Виноградову привлекли к административной ответственности по статье о распространении недостоверной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Аналогичный протокол на этой неделе составили также на ее коллегу Сергея Веселкова.

В ролике, который вызвал претензии правоохранителей, цитировалось заявление главы регионального Минздрава Артура Фокина: он ранее заявлял, что в области нет лишних средств защиты. Медики просили принять участие в сборе пожертвований для закупки перчаток, масок и защитных костюмов.

В «Открытой России» рассказали, что после публикации видеообращения ивановских медиков активистам удалось собрать пожертвования на сумму больше 97 тысяч рублей. Для них уже закупили 70 костюмов и 39 масок.

Теги:
kb, медики, средства индивидуальной защиты, коронавирус, фейки, ивановская область
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera