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№ 52 от 22 мая 2020

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В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к обязательным работам в больницах до 100 часов

Общество1 349

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В Подмосковье нарушителей режима самоизоляции, организовавших массовые мероприятия, привлекут к обязательным работам в городских больницах до 100 часов. Об этом РИА Новости сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

«Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи», — заявил глава управления Роман Каратаев.

В перечень обязательных работ в медучреждениях входит уборка территории больниц, разгрузка медикаментов, лекарств, продуктов и других грузов. 

Агентство отмечает, что ранее суд признал виновными несколько жителей Подмосковья, устроивших массовые мероприятия во время режима самоизоляции. Так, житель Красногорска собрал друзей на спортплощадке во дворе дома, а житель Химок «организовал развлекательное мероприятие» возле торгового центра. Подобные случаи происходили также в Солнечногорске, Подольске, Электрогорске, Богородском городском округе.

Московская область занимает второе место среди российских регионов с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. С начала эпидемии инфекция в Подмосковье подтвердилась у 31,8 тысячи человек, 312 человек умерли. В регионе действует режим самоизоляции и масочный режим.

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Теги:
kb, обязательные работы, самоизоляция, Подмосковье
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