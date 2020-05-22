Госдума разрешила выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные из-за коронавируса рейсы

Сотрудники нескольких челябинских промышленных предприятий заявили, что их настоятельно просят зарегистрироваться на портале госуслуг для голосования на праймериз «Единой России». Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Один из сотрудников мебельной фабрики «Майя» рассказал «Новой газете», что при регистрации на портале рабочих просят указывать не их адрес проживания, а другой — нужный для участия в голосовании в Ленинском районе. В случае, если работник уже ранее был зарегистрирован на госулугах, его убеждают сменить адрес на нужный: источник предоставил «Новой газете» выданную ему пошаговую инструкцию, как это сделать. По словам работника фабрики, регистрируют сотрудников под предлогом «надо». Заодно рассказывают, что регистрация на госуслугах — это просто удобно.

«По SMS, приходящим на телефоны работников, их регистрируют с компов. Сейчас тут по одному-два человека в отдел продаж идут. Были при регистрации рабочих обсуждения, что могут потребоваться дополнительные электронные устройства и из бухгалтерии и отдела продаж всех будет сложно регистрировать. Начальники производств возмущались, что дофига времени на это тратить нужно, поэтому их вчера сгоняли на какое-то совещание, на котором полоскали мозги. Сами заинтересованные лица приезжали вчера и позавчера. Ходили в костюмах», — рассказал собеседник «Новой газеты».

«Новая газета» позвонила на фабрику «Майя» по указанному на официальном сайте телефону. Сотрудник компании отказался связать корреспондента с руководством предприятия и не стал отвечать на вопросы сам.

Получить комментарий «Единой России» на момент публикации не удалось.

Стоит отметить, что ранее о принудительной регистрации на сайте госуслуг для участия в праймериз «Единой России» сообщали сотрудники Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Издание 74,ru публиковало письмо рабочих, которые утверждали, что тем, кто не хочет проходить регистрацию, намекают на увольнение. Впоследствии руководство ЧМК заявило, что действительно предлагает своим сотрудникам зарегистрироваться на госуслугах, но только для того, чтобы рабочие могли пользоваться государственными услугами, не посещая госучреждений. Голосование на праймериз, подчеркнули на ЧМК, является добровольным.