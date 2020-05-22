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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Госдума разрешила выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные из-за коронавируса рейсы
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволит перевозчикам выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отменные во время пандемии рейсы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, пассажир вправе сдать билет на поезд, самолет или другой транспорт и получить потраченные на него деньги при введении режима повышенной готовности или ЧС, однако правила возврата стоимости билетов могут быть изменены. Перевозчик в таких условиях сможет в одностороннем порядке скорректировать условия договора или отказаться от его исполнения и компенсировать затраты на билет в порядке и сроки, которые определит правительство.
О решении выдавать ваучеры вместо денег первым объявил «Аэрофлот». Авиакомпания пообещала, что ваучер можно будет обменять на билеты в течение трех лет, а получить его пассажиры смогут до конца 2020 года. В правительстве эту идею поддержали.
Теги:kb, закон, авиаперевозки, коронавирус
В Челябинске рабочие заявили, что их «настойчиво просят» зарегистрироваться на госуслугах для голосования на праймериз «ЕР»
Александр Шестаковспециально для «Новой»
Сотрудники нескольких челябинских промышленных предприятий заявили, что их настоятельно просят зарегистрироваться на портале госуслуг для голосования на праймериз «Единой России». Сообщения об этом появились в социальных сетях.
Один из сотрудников мебельной фабрики «Майя» рассказал «Новой газете», что при регистрации на портале рабочих просят указывать не их адрес проживания, а другой — нужный для участия в голосовании в Ленинском районе. В случае, если работник уже ранее был зарегистрирован на госулугах, его убеждают сменить адрес на нужный: источник предоставил «Новой газете» выданную ему пошаговую инструкцию, как это сделать. По словам работника фабрики, регистрируют сотрудников под предлогом «надо». Заодно рассказывают, что регистрация на госуслугах — это просто удобно.
«По SMS, приходящим на телефоны работников, их регистрируют с компов. Сейчас тут по одному-два человека в отдел продаж идут. Были при регистрации рабочих обсуждения, что могут потребоваться дополнительные электронные устройства и из бухгалтерии и отдела продаж всех будет сложно регистрировать. Начальники производств возмущались, что дофига времени на это тратить нужно, поэтому их вчера сгоняли на какое-то совещание, на котором полоскали мозги. Сами заинтересованные лица приезжали вчера и позавчера. Ходили в костюмах», — рассказал собеседник «Новой газеты».
«Новая газета» позвонила на фабрику «Майя» по указанному на официальном сайте телефону. Сотрудник компании отказался связать корреспондента с руководством предприятия и не стал отвечать на вопросы сам.
Получить комментарий «Единой России» на момент публикации не удалось.
Стоит отметить, что ранее о принудительной регистрации на сайте госуслуг для участия в праймериз «Единой России» сообщали сотрудники Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Издание 74,ru публиковало письмо рабочих, которые утверждали, что тем, кто не хочет проходить регистрацию, намекают на увольнение. Впоследствии руководство ЧМК заявило, что действительно предлагает своим сотрудникам зарегистрироваться на госуслугах, но только для того, чтобы рабочие могли пользоваться государственными услугами, не посещая госучреждений. Голосование на праймериз, подчеркнули на ЧМК, является добровольным.