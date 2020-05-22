Самолет «Пакистанских авиалиний» потерпел крушение близ города Карачи. На борту находилось более 100 человек, передает агентство ANI.

«Мы пытаемся подтвердить количество пассажиров, но предварительно речь идет о 99 пассажирах и 8 членах экипажа», — рассказал AFP официальный представитель Управления гражданской авиации страны Абдул Саттар Хохар.

Это был внутренний рейс, самолет летел из Лахора в Карачи, который является одним из крупнейших городов на юге Пакистана. Пока что число жертв уточняется. В результате крушения были разрушены несколько жилых домов, воздушное судно загорелось.

По данным Управления гражданской авиации, самолет потерпел крушение за несколько минут до посадки в международном аэропорту города. Как передает geo.tv, связь с экипажем прекратилась за минуту до падения. Внутреннее авиасообщение в стране возобновилось совсем недавно, ранее его приостановили из-за пандемии.