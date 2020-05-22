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№ 52 от 22 мая 2020

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Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» рухнул на жилые дома близ города Карачи

Общество827

827
 

Самолет «Пакистанских авиалиний» потерпел крушение близ города Карачи. На борту находилось более 100 человек, передает агентство ANI.

«Мы пытаемся подтвердить количество пассажиров, но предварительно речь идет о 99 пассажирах и 8 членах экипажа», — рассказал AFP официальный представитель Управления гражданской авиации страны Абдул Саттар Хохар.

Это был внутренний рейс, самолет летел из Лахора в Карачи, который является одним из крупнейших городов на юге Пакистана. Пока что число жертв уточняется. В результате крушения были разрушены несколько жилых домов, воздушное судно загорелось.

По данным Управления гражданской авиации, самолет потерпел крушение за несколько минут до посадки в международном аэропорту города. Как передает geo.tv, связь с экипажем прекратилась за минуту до падения. Внутреннее авиасообщение в стране возобновилось совсем недавно, ранее его приостановили из-за пандемии. 

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Теги:
sn, пассажиры , пакистан, крушение
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