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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
На Урале от вызванных коронавирусом осложнений умер монах обители, в которой произошла вспышка инфекции
Иван Жилинспецкор
Насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен умер от осложнений коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Екатеринбургская епархия РПЦ.
«С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)», — сообщили в епархии.
Пимен был одним из 18 служителей и послушников верхотурского монастыря, у которых была обнаружена инфекция. О вспышке коронавируса в обители стало известно 12 мая. За день до этого медики выявили коронавирус у настоятеля монастыря, игумена Иеронима.
Всего в Верхотурье по состоянию на 22 мая зафиксировано 48 случаев заболевания коронавирусом. В Свердловской области — 3 443 заболевших. 1063 человека выздоровели. 12 человек спасти не удалось.
Теги:kb, рпц, коронавирус, урал
В Мурманске коронавирус за два дня нашли почти у сотни человек. Чиновники отказались называть очаг заражения
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Мурманске оперативный штаб отказался называть журналистам новый очаг коронавируса в областном центре. За два дня в городе, по официальной сводке, инфекция подтвердилась у 98 человек. При этом ранее Мурманск не отличался большим числом зараженных: суточный прирост составлял от 4 до 12 случаев.
На брифинге 21 мая губернатор Андрей Чибис заявил о появлении в городе «серьезного очага у одного из работодателей», однако дважды ушел от ответа на вопрос, что это за предприятие. В течение двух дней журналисты более десяти раз обращались в связи с этим в областной оперштаб, однако вместо ответов получили сообщения о том, что все службы работают над локализацией очага.
После повторных обращений журналистов министр информполитики области Александра Кондаурова заявила, что «дискуссия на эту тему исчерпана». При этом статья 237 УК предполагает ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.
Источники «Новой» подтвердили, что накануне мурманская скорая получила больше полусотни вызовов «на ковид». Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 2834 случая заражения COVID-19. Режим самоизоляции в регионе снят с 12 мая.