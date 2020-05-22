Китай впервые отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за пандемии 

Китай впервые решил отказаться от целевого показателя роста ВВП страны из-за последствий коронавируса. Об этом, как передает South China Morning Post, объявил премьер-министр страны Ли Кэцян на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«Мы не ставили конкретной цели экономического роста на этот год, потому что глобальная эпидемиологическая, экономическая и торговая обстановка остаются очень неопределенными, а развитие Китая сталкивается с непредсказуемыми факторами», — заявил он.

Целевые показатели Китай начал устанавливать в 1994 году. Ли Кэцян отметил, что в стране на фоне пандемии упали инвестиции, экспорт и внутреннее потребление. Одновременно с этим, по его словам, растет проблема безработицы, что приводит к росту социального напряжения в стране.

На новости из Китая отреагировали и нефтяные рынки: цена на энергоносители снизилась на 4-5%. Так, стоимость июльского фьючерса Brent опустилась ниже 35 долларов за баррель, а цена на нефть WTI снизилась до 32,07 долларов за баррель.

В середине апреля ВВП Китая продемонстрировал крупнейшее с 1990 года падение – почти на 7%. Тогда же South China Morning Post утверждала, что в последний раз такой обвал был зафиксирован еще раньше — в 1976 году, правда в то время ВВП в квартальном исчислении официально не подсчитывали: правительство начало публиковать подобные данные лишь в 1990 году.