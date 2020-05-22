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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
В Мурманске коронавирус за два дня нашли почти у сотни человек. Чиновники отказались называть очаг заражения
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Мурманске оперативный штаб отказался называть журналистам новый очаг коронавируса в областном центре. За два дня в городе, по официальной сводке, инфекция подтвердилась у 98 человек. При этом ранее Мурманск не отличался большим числом зараженных: суточный прирост составлял от 4 до 12 случаев.
На брифинге 21 мая губернатор Андрей Чибис заявил о появлении в городе «серьезного очага у одного из работодателей», однако дважды ушел от ответа на вопрос, что это за предприятие. В течение двух дней журналисты более десяти раз обращались в связи с этим в областной оперштаб, однако вместо ответов получили сообщения о том, что все службы работают над локализацией очага.
После повторных обращений журналистов министр информполитики области Александра Кондаурова заявила, что «дискуссия на эту тему исчерпана». При этом статья 237 УК предполагает ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.
Источники «Новой» подтвердили, что накануне мурманская скорая получила больше полусотни вызовов «на ковид». Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 2834 случая заражения COVID-19. Режим самоизоляции в регионе снят с 12 мая.
Теги:kb, коронавирус, мурманск
Китай впервые отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за пандемии
Китай впервые решил отказаться от целевого показателя роста ВВП страны из-за последствий коронавируса. Об этом, как передает South China Morning Post объявил премьер-министр страны Ли Кэцян на сессии Всекитайского собрания народных представителей.
«Мы не ставили конкретной цели экономического роста на этот год потому, что глобальная эпидемиологическая, экономическая и торговая обстановка остаются очень неопределенными, а развитие Китая сталкивается с непредсказуемыми факторами», — заявил он.
Целевые показатели Китай начал устанавливать в 1994 году. Ли Кэцян отметил, что в стране на фоне пандемии упали инвестиции, экспорт и внутреннее потребление. Одновременно с этим, по его словам, растет проблема безработицы, что приводит к росту социального напряжения в стране.
На новости из Китая отреагировали и нефтяные рынки: цена на энергоносители снизилась на 4-5%. Так, стоимость июльского фьючерса Brent опустилась ниже 35 долларов за баррель, а цена на нефть WTI снизилась до 32,07 долларов за баррель.
В середине апреля ВВП Китая продемонстрировал крупнейшее с 1990 года падение почти на 7%. Тогда же South China Morning Post утверждала, что в последний раз такой обвал был зафиксирован еще раньше — в 1976 году, правда в то время ВВП в квартальном исчислении официально не подсчитывали: правительство начало публиковать подобные данные лишь в 1990 году.