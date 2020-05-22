В Мурманске коронавирус за два дня нашли почти у сотни человек. Чиновники отказались называть очаг заражения

В Мурманске оперативный штаб отказался называть журналистам новый очаг коронавируса в областном центре. За два дня в городе, по официальной сводке, инфекция подтвердилась у 98 человек. При этом ранее Мурманск не отличался большим числом зараженных: суточный прирост составлял от 4 до 12 случаев.

На брифинге 21 мая губернатор Андрей Чибис заявил о появлении в городе «серьезного очага у одного из работодателей», однако дважды ушел от ответа на вопрос, что это за предприятие. В течение двух дней журналисты более десяти раз обращались в связи с этим в областной оперштаб, однако вместо ответов получили сообщения о том, что все службы работают над локализацией очага.

После повторных обращений журналистов министр информполитики области Александра Кондаурова заявила, что «дискуссия на эту тему исчерпана». При этом статья 237 УК предполагает ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

Источники «Новой» подтвердили, что накануне мурманская скорая получила больше полусотни вызовов «на ковид». Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 2834 случая заражения COVID-19. Режим самоизоляции в регионе снят с 12 мая.