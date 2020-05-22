Московские СИЗО решили снова закрыть на карантин из-за пандемии 

Московские следственные изоляторы вновь будут закрыты на карантин до 17 июня, а заключенных пока решили не возить в суды. Об этом газета «Коммерсант» узнала из сообщения, направленного начальником московского управления ФСИН Сергеем Морозом в столичную полицию.

Все судебные слушания с участием обвиняемых пока проходить не будут. Если следствие попросит об избрании меры пресечения или появится жалоба на арест, заседание все же состоится, однако находящиеся в изоляторе участники процесса смогут участвовать в нем только по видеосвязи.

В городе временно приостановят и следственные действия: их можно будет проводить лишь по месту содержания заключенных. Защита будет осуществляться там же. Как отмечает издание, еще накануне адвокаты и следователи могли попасть в «Лефортово», спецблок «Матросской Тишины» и в столичные СИЗО. Чтобы снизить риски занесения коронавируса, всех новых арестованных теперь будут отправлять в СИЗО-12, расположенный в колонии-поселении в Зеленограде.

По данным московского управления ФСИН, в следственных изоляторах содержится всего два человека с подтвержденным коронавирусом, однако, по мнению представителей общественных организаций, их может быть больше. Так, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева ранее заявила, что коронавирусом заразились около 50 заключенных московских СИЗО.