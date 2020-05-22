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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
На Камчатке коронавирусом заразились почти 40 сотрудников станции «скорой»
В Петропавловске-Камчатском на станции скорой помощи обнаружили вспышку коронавируса, говорится на сайте краевого правительства.
Всего заразились 38 сотрудников станции «скорой», 18 из них — водители. При этом, по словам врио замглавы правительства региона Романа Василевского, к сегодняшнему вечеру данные могут измениться после того, как придут результаты остальных тестов.
«Люди находятся в разном состоянии. У кого-то все проходит бессимптомно, у кого-то есть симптомы, у кого-то в виде пневмонии», — сообщил Василевский. По его словам, очаг заражения уже «определен и локализован».
Местное издание «Кам24» ранее рассказывало о нехватке средств защиты у сотрудников станции «скорой». Медики на условиях анонимности говорили, что им выдали непрочные костюмы, которые им самим приходится ремонтировать, так как замену им не предлагают. После публикаций Следственный комитет начал проверку.
В Камчатском крае, по последним данным, зарегистрировано 572 случая заражения коронавирусом. Почти 160 человек выздоровели, два пациента скончались.
Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»
Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на 5 лет. Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее российское правительство приняло директивы, которые обязывают членов совета компании, представляющих интересы государства, голосовать за продление полномочий Сечина.
В начале мая Сечин во время встречи с президентом Владимиром Путиным попросил предпринять меры поддержки для нефтегазовой отрасли в условиях «драматического состояния» глобального рынка из-за пандемии и падения цен на нефть.
Напомним, что Сечин с 2004 года занимал должность председателя совета директоров «Роснефти», а в 2012 возглавил компанию, подписав контракт на три года. В 2015 году контракт продлили на пять лет.