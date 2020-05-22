На Камчатке коронавирусом заразились почти 40 сотрудников станции «скорой»

В Петропавловске-Камчатском на станции скорой помощи обнаружили вспышку коронавируса, говорится на сайте краевого правительства.

Всего заразились 38 сотрудников станции «скорой», 18 из них — водители. При этом, по словам врио замглавы правительства региона Романа Василевского, к сегодняшнему вечеру данные могут измениться после того, как придут результаты остальных тестов.

«Люди находятся в разном состоянии. У кого-то все проходит бессимптомно, у кого-то есть симптомы, у кого-то в виде пневмонии», — сообщил Василевский. По его словам, очаг заражения уже «определен и локализован».

Местное издание «Кам24» ранее рассказывало о нехватке средств защиты у сотрудников станции «скорой». Медики на условиях анонимности говорили, что им выдали непрочные костюмы, которые им самим приходится ремонтировать, так как замену им не предлагают. После публикаций Следственный комитет начал проверку.

В Камчатском крае, по последним данным, зарегистрировано 572 случая заражения коронавирусом. Почти 160 человек выздоровели, два пациента скончались.