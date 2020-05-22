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№ 52 от 22 мая 2020

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На Камчатке коронавирусом заразились почти 40 сотрудников станции «скорой»

Общество65

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В Петропавловске-Камчатском на станции скорой помощи обнаружили вспышку коронавируса, говорится на сайте краевого правительства. 

Всего заразились 38 сотрудников станции «скорой», 18 из них — водители. При этом, по словам врио замглавы правительства региона Романа Василевского, к сегодняшнему вечеру данные могут измениться после того, как придут результаты остальных тестов.

«Люди находятся в разном состоянии. У кого-то все проходит бессимптомно, у кого-то есть симптомы, у кого-то в виде пневмонии», — сообщил Василевский. По его словам, очаг заражения уже «определен и локализован».

Местное издание «Кам24» ранее рассказывало о нехватке средств защиты у сотрудников станции «скорой». Медики на условиях анонимности говорили, что им выдали непрочные костюмы, которые им самим приходится ремонтировать, так как замену им не предлагают. После публикаций Следственный комитет начал проверку.

В Камчатском крае, по последним данным, зарегистрировано 572 случая заражения коронавирусом. Почти 160 человек выздоровели, два пациента скончались.

Теги:
kb, петропавловск-камчатский, коронавирус, скорая помощь

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

Экономика422

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Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на 5 лет. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее российское правительство приняло директивы, которые обязывают членов совета компании, представляющих интересы государства, голосовать за продление полномочий Сечина.

В начале мая Сечин во время встречи с президентом Владимиром Путиным попросил предпринять меры поддержки для нефтегазовой отрасли в условиях «драматического состояния» глобального рынка из-за пандемии и падения цен на нефть.

Напомним, что Сечин с 2004 года занимал должность председателя совета директоров «Роснефти», а в 2012 возглавил компанию, подписав контракт на три года. В 2015 году контракт продлили на пять лет.

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Теги:
роснефть, сечин, nt
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