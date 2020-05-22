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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»
Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на 5 лет. Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее российское правительство приняло директивы, которые обязывают членов совета компании, представляющих интересы государства, голосовать за продление полномочий Сечина.
В начале мая Сечин во время встречи с президентом Владимиром Путиным попросил предпринять меры поддержки для нефтегазовой отрасли в условиях «драматического состояния» глобального рынка из-за пандемии и падения цен на нефть.
Напомним, что Сечин с 2004 года занимал должность председателя совета директоров «Роснефти», а в 2012 возглавил компанию, подписав контракт на три года. В 2015 году контракт продлили на пять лет.
Росавиация отказалась от идеи рассаживать пассажиров в самолетах с соблюдением дистанции
Росавиация представила трехэтапный план возобновления авиаперевозок после снятия введенных из-за ситуации с коронавирусом ограничений. Об этом говорится на сайте ведомства.
Росавиация отказалась от идеи рассаживать пассажиров в самолетах через кресло, которая была озвучена в проекте выхода авиаотрасли из режима ограничений.
Теперь на первом этапе предлагается измерять температуру тела пассажиров и членов экипажа тепловизорами, и не пускать в аэропорт, если она выше 37 градусов. Кроме того, в аэропорту и в самолете будет необходимо соблюдать дистанцию, а также использовать маски и перчатки. На входе на борт пассажиры должны будут обработать руки в перчатках антисептиком. Во время длительных рейсов бортпроводники и пассажиры обязаны менять перчатки и маски каждые три часа, использованные средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны быть обеззаражены и утилизированы.
Верхнюю одежду пассажиров обяжут класть на полку и не доставать в течение всего времени пребывания в самолете без уважительной причины. Во время полета пассажирам нельзя будет растегивать ремни и ходить по салону за исключением похода в туалет.
На втором этапе остаются аналогичные правила кроме пункта о действии режима «пристегните ремни» во время всего полета. На третьем этапе отменяются практически все ограничения. Однако у членов экипажа продолжают измерять температуру, а пассажиры будут обязаны носить СИЗ во время всего полета, если на борту есть пассажир с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.
Ранее российские авиаперевозчики раскритиковали новое антивирусное правило Роспотребнадзора о заполнении салона самолета не более чем на 50% и попросили его отменить. По их мнению, подобное ограничение может негативно повлиять на ситуацию в отрасли, которая на фоне пандемии и так столкнулась с трудностями.
В условиях пандемии Россия практически полностью приостановила международное авиасообщение. Отечественные перевозчики осуществляют только грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. По данным Росавиации, в апреле пассажиропоток упал почти на 92% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.