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№ 52 от 22 мая 2020

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В России зарегистрировали 8894 новых случая заражения коронавирусом

Общество2 481

2 481
 

За последние сутки в России зафиксировали 8 894 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 326 448.

Меньше девяти тысяч новых зараженных выявлено в России уже второй день подряд. При этом по числу умерших пациентов за сутки в стране зафиксирован новый рекорд — 150 человек. Выздоровели с начала эпидемии уже 99 825 человек (+7 144 за сутки), а общее число погибших составило 3 249.

Самый большой суточный прирост заразившихся неизменно приходится на Москву — 2 988 случаев. Значительное число инфицированных также зафиксировали в Подмосковье (+824), Петербурге (+389), Нижегородской области (+202) и Красноярском крае (+150).

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России уже испытали на себе потенциальную вакцину от коронавируса. По словам академика РАН Александра Гинцбурга, опыт оказался успешным, а побочных эффектов ни у кого не обнаружили.

Он пояснил, что вакцину испытывал широкий круг сотрудников НИИ — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи. «Все живы, здоровы и радуются», — отметил Гинцбург.

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Теги:
kb, россия, коронавирус
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