Росавиация отказалась от идеи рассаживать пассажиров в самолетах с соблюдением дистанции

Росавиация представила трехэтапный план возобновления авиаперевозок после снятия введенных из-за ситуации с коронавирусом ограничений. Об этом говорится на сайте ведомства.

Росавиация отказалась от идеи рассаживать пассажиров в самолетах через кресло, которая была озвучена в проекте выхода авиаотрасли из режима ограничений.

Теперь на первом этапе предлагается измерять температуру тела пассажиров и членов экипажа тепловизорами, и не пускать в аэропорт, если она выше 37 градусов. Кроме того, в аэропорту и в самолете будет необходимо соблюдать дистанцию, а также использовать маски и перчатки. На входе на борт пассажиры должны будут обработать руки в перчатках антисептиком. Во время длительных рейсов бортпроводники и пассажиры обязаны менять перчатки и маски каждые три часа, использованные средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны быть обеззаражены и утилизированы.

Верхнюю одежду пассажиров обяжут класть на полку и не доставать в течение всего времени пребывания в самолете без уважительной причины. Во время полета пассажирам нельзя будет растегивать ремни и ходить по салону за исключением похода в туалет.

На втором этапе остаются аналогичные правила кроме пункта о действии режима «пристегните ремни» во время всего полета. На третьем этапе отменяются практически все ограничения. Однако у членов экипажа продолжают измерять температуру, а пассажиры будут обязаны носить СИЗ во время всего полета, если на борту есть пассажир с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.

Ранее российские авиаперевозчики раскритиковали новое антивирусное правило Роспотребнадзора о заполнении салона самолета не более чем на 50% и попросили его отменить. По их мнению, подобное ограничение может негативно повлиять на ситуацию в отрасли, которая на фоне пандемии и так столкнулась с трудностями.

В условиях пандемии Россия практически полностью приостановила международное авиасообщение. Отечественные перевозчики осуществляют только грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. По данным Росавиации, в апреле пассажиропоток упал почти на 92% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.