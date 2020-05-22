ФСИН назвала провокацией сюжет французского телеканала о бунте в ангарской колонии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области обвинило телеканал France 24 в «дестабилизации социальной обстановки» из-за сюжета о бунте в исправительной колонии № 15 под Ангарском. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«France24 на основе недостоверной информации, которую им также предоставили граждане, заинтересованные в дестабилизации обстановки в учреждениях УИС, выпустил новый репортаж о ситуации, связанной с ИК-1», — заявили в ведомстве.

Жалобу журналистов на то, что их съемочную группу не пустили на территорию колонии, во ФСИН посчитали необоснованной, так как решение было связано с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом, а на вопросы телеканала в ведомстве ответили письменно.

Как пишет «Медиазона», в сюжете France 24 родственники осужденных и правозащитники рассказали, что их не пускают в ИК-15. При этом, отмечает France 24, журналистам «России 1» удалось попасть на территорию колонии, несмотря на коронавирус.

Бунт в иркутской ИК-15 начался 10 апреля после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали себе вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки.

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных, а еще одного нашли повешенным. Впоследствии заключенный, получивший тогда травму позвоночника, умер в больнице.