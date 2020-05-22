Работникам обсерваторов Крыма пообещали аванс вместо второй зарпалаты за работу с COVID-19

Работникам обсерваторов Крыма пообещали вторую зарплату за работу с COVID-19 , но выплатят аванс. Такое решение власти республики Крым приняли после очередного видеобращения президенту Владимиру Путину медперсонала одного из обсерваторов Евпатории, сообщивших, что никаких надбавок за работу с больными короновирусом они не получили.

Санитарка обсерватора, расположенного в санатории «Здравница», Светлана Анисимова сообщила, что никто из коллектива «ковидных» надбавок не получил. По ее словам, региональные власти официальные обращения игнорировали, а письма, направленные Путину, депутату Госдумы от Крыма Наталье Поклонской и федеральным надзорным ведомствам, спустили на Минздрав Крыма, который уже отказывал в выплатах.

Затем глава Крыма Сергей Аксенов распорядился выплатить надбавки сотрудникам Крымских обсерваторов. Вице-премьер Крыма Елена Романовская уточнила, что дополнительные выплаты за апрель в размере заработной платы, пока получат только «Здравница» и санаторий им. Чехова в Ялте.

Как сообщила «Новой газете» Аксенова, работникам обсерватора пообещали перечислить аванс 22 мая. «Мы ждем, мы не прекратили борьбу, но понимаете, это все равно мышиная возня, —говорит работница обсерватора. — Это региональные выплаты, а не федеральные. Я добиваюсь, чтобы это изменение внесли в указ президента. Пока в указе президента не прозвучит слово обсерватор, федеральных выплат не будет».

По ее словам, федеральные надбавки больше, чем региональные. В обсерваторе у врача в зарплата – 19 тысяч рублей, а у санитарки 11 тысяч. «Это не те деньги, которые надо платить за работу с COVID-19 людям, которые рискуют своей жизнью и оставили семьи», — считает Аксенова.

Напомним, в Крыму на недостаток положенных выплат жалуются также сотрудники скорой помощи. После обращения сотрудников «скорой» в Евпатории об отсутствии президентских надбавок за работу с СОVID-19, депутата горсовета Оксану Таранину вызвали на допрос в местный Следственный комитет. А глава Крыма Сергей Аксенов сообщил что не податься на «требования и ультиматумы», а «шанажистам» и «провокаторам» не получиться «прогнуть властей».