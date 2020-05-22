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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Что произошло за ночь 22 мая. Коротко
Общество653
«Новая газета»редакция
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- В Москве за сутки скончались еще 73 пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов в столице достигло 1867, а в стране — 3172.
- ФСИН обвинила телеканал France24 в попытке дестабилизировать обстановку в России из-за сюжета о бунте в ангарской колонии. В ведомстве считают, что репортаж французских журналистов основан на недостоверной информации от граждан, «заинтересованных в дестабилизации обстановки». В сюжете родственники осужденных и правозащитники рассказали, что их давно не пускают в ИК-15.
- Столичные СИЗО решили закрыть на карантин до 17 июня. До этого времени заключенных не будут вывозить в суды и на следственные мероприятия, а новых арестантов будут отправлять в изолятор в Зеленограде.
- МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите в 5 млрд долларов. Эти средства будут направлены, в частности, на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.
- Бюджет Москвы в нерабочем апреле недополучил 68 млрд рублей. Больше всего снизились поступления подоходного налога, которые вместе с НДФЛ обеспечивают около 85% доходов в бюджет столицы.
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Советник Трампа заявил о слежке России за Белым домом в рамках Договора об открытом небе. По словам советника главы США по нацбезопасности, Россия нарушала соглашение, летая над администрацией президента и отслеживая его местоположение.
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