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№ 52 от 22 мая 2020

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Что произошло за ночь 22 мая. Коротко

Общество653

653
 
  • В Москве за сутки скончались еще 73 пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов в столице достигло 1867, а в стране — 3172.
  • ФСИН обвинила телеканал France24 в попытке дестабилизировать обстановку в России из-за сюжета о бунте в ангарской колонии. В ведомстве считают, что репортаж французских журналистов основан на недостоверной информации от граждан, «заинтересованных в дестабилизации обстановки». В сюжете родственники осужденных и правозащитники рассказали, что их давно не пускают в ИК-15.
  • Столичные СИЗО решили закрыть на карантин до 17 июня. До этого времени заключенных не будут вывозить в суды и на следственные мероприятия, а новых арестантов будут отправлять в изолятор в Зеленограде.
  • МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите в 5 млрд долларов. Эти средства будут направлены, в частности, на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса. 
  • Бюджет Москвы в нерабочем апреле недополучил 68 млрд рублей. Больше всего снизились поступления подоходного налога, которые вместе с НДФЛ обеспечивают около 85% доходов в бюджет столицы.

  • Советник Трампа заявил о слежке России за Белым домом в рамках Договора об открытом небе. По словам советника главы США по нацбезопасности, Россия нарушала соглашение, летая над администрацией президента и отслеживая его местоположение.

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Теги:
kb, фсин, сша, украина, москва, коронавирус
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