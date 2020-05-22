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№ 52 от 22 мая 2020

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В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

Общество21

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За последние сутки в Москве умерли 73 пациента с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

Общее число летальных случаев людей с СOVID-19 в столице достигло 1867. Всего в Москве выявили более 155 тысяч заразившихся, из них более 40 тысяч — выздоровели. Отмечалось, что уже второй день подряд в городе выздоровевших пациентов больше, чем новых заболевших. При этом представители Всемирной организации здравоохранения в России считают, что Москва находится только в начале фазы стабилизации по СOVID-19.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил со следующей недели начало первого этапа смягчения ограничений, введеных для профилактики распространения коронавируса: вновь заработает каршеринг и МФЦ. Кроме того, жителям столицы предложили бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу, чтобы выявить горожан с признаками болезнями и тех, кто переболел и выработал иммунитет.

Теги:
москва, коронавирус, nt

Крымская чиновница пожелала «сдохнуть» собакам нарушителей режима самоизоляции 

Общество3 551

Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»

3 551
 

Мэр Алушты Галина Огнева во время заседания местного оперштаба по борьбе с коронавирусом пожелала «сдохнуть» собакам, принадлежавшим отдыхающим на пляже. Видео со спорным высказыванием опубликовал телеграм-канал ЧКХ.

Чиновники доложили мэру, что на одном из пляжей города обнаружена семейная пара, живущая в палатке. Компанию супругам составили питомцы — две собаки. «Да чтоб они сдохли, эти собачки», —усмехнувшись прокомментировала Огнева.

Некорректное высказывание чиновницы вызвало осуждение в соцсетях, и чиновница вынуждена была извиниться на личной странице в фейсбуке. Часть пользователей извинений не оценили и в комментариях под постом даже потребовали от Огневой уйти в отставку.

«Я абсолютно не имела ввиду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома. Сожалею, если я где-то выразила мысль не совсем корректно – написала чиновница(орфография и пунктуация сохранена) — Также обращаюсь к крымчанам с просьбой не цепляться за неосторожно брошенные фразы».

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Крымские чиновники часто допускают некорректные высказывания. «Новая газета» уже писала, что недавно глава Крыма Сергей Аксенов оскорбил медиков, публично сообщивших о том, что те не получили надбавки за работу с COVID-19.

На заседании оперштаба Сергей Аксенов назвал «цирком и клоунадой» ситуацию с сотрудниками керченской скорой помощи, которые пожаловались в соцсетях на обман с дополнительными выплатами. По мнению главы республики, работники «скорой» в Керчи, публично выступившие в защиту своих прав, «просто решили хайпануть». Такими методами «шантажисты» и «провокаторы» пытаются «нагнуть властей», добавил он в этот же день, в интервью телеканалу «Крым 24».

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Теги:
sn, крым, хамство, чиновники
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