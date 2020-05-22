В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 73 пациента с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

Общее число летальных случаев людей с СOVID-19 в столице достигло 1867. Всего в Москве выявили более 155 тысяч заразившихся, из них более 40 тысяч — выздоровели. Отмечалось, что уже второй день подряд в городе выздоровевших пациентов больше, чем новых заболевших. При этом представители Всемирной организации здравоохранения в России считают, что Москва находится только в начале фазы стабилизации по СOVID-19.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил со следующей недели начало первого этапа смягчения ограничений, введеных для профилактики распространения коронавируса: вновь заработает каршеринг и МФЦ. Кроме того, жителям столицы предложили бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу, чтобы выявить горожан с признаками болезнями и тех, кто переболел и выработал иммунитет.