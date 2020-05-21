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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
Спецслужбы смогут получить доступ к единой базе данных россиян
Сотрудники спецслужб смогут получить доступ к единой базе данных россиян и воспользоваться ей для наведения справок. Об этом РБК сообщил глава думского комитета по СМИ Александр Хинштнейн.
«Можно ли будет использовать эту информацию в том числе для наведения справок? Безусловно. Спецслужбы тоже смогут обращаться за этой информацией. У силовых ведомств должен быть к этому доступ, не вижу в этом ничего дурного», — прокомментировал депутат принятый сегодня законопроект о создании единого регистра.
По его словам, вопрос об использовании базы данных силовиками еще предстоит зафиксировать во внутренних документах. Хинштнейн добавил, что сегодня представители силовых и военных структур и так имеют возможность использовать данные россиян.
Депутат уверяет, что новый регистр предполагает 12 уровней доступа. Это сделано для того, чтобы представители ведомств не могли посмотреть информацию, которая к ним не относится. «Условно говоря, сотрудник Пенсионного фонда не сможет зайти посмотреть сведения о человеке, которые не касаются его компетенции», — объяснил парламентарий.
Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего сведения о всех жителях страны — их имя, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы. Отвечать за создание и работу базы будет Федеральная налоговая служба.
Теги:sn, госдума, россия, персональные данные
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Центральный избирательный комитет разморозил средства, выделенные на приостановленную из-за пандемии подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК.
В конце марта избирательным комиссиям предписали временно прекратить тратить бюджетные средства на подготовку и проведение общероссийского голосования, деньги перестали поступать на счета избиркомов. Новое постановление это решение отменяет.
Как рассказала Интерфаксу секретарь ЦИК Майя Гришина, на завершение подготовки к всероссийскому голосованию избиркомам понадобится месяц или чуть меньше. Она отметила, что некоторую часть мероприятий успели выполнить до начала введения ограничений из-за пандемии.
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