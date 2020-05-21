Спецслужбы смогут получить доступ к единой базе данных россиян

Сотрудники спецслужб смогут получить доступ к единой базе данных россиян и воспользоваться ей для наведения справок. Об этом РБК сообщил глава думского комитета по СМИ Александр Хинштнейн.

«Можно ли будет использовать эту информацию в том числе для наведения справок? Безусловно. Спецслужбы тоже смогут обращаться за этой информацией. У силовых ведомств должен быть к этому доступ, не вижу в этом ничего дурного», — прокомментировал депутат принятый сегодня законопроект о создании единого регистра.

По его словам, вопрос об использовании базы данных силовиками еще предстоит зафиксировать во внутренних документах. Хинштнейн добавил, что сегодня представители силовых и военных структур и так имеют возможность использовать данные россиян.

Депутат уверяет, что новый регистр предполагает 12 уровней доступа. Это сделано для того, чтобы представители ведомств не могли посмотреть информацию, которая к ним не относится. «Условно говоря, сотрудник Пенсионного фонда не сможет зайти посмотреть сведения о человеке, которые не касаются его компетенции», — объяснил парламентарий.

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего сведения о всех жителях страны — их имя, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы. Отвечать за создание и работу базы будет Федеральная налоговая служба.