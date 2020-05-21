ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию 

«Роскосмос» заключил контракт более чем на 11 миллиардов рублей с «Информационными спутниковыми системами» имени академика М.Ф. Решетнева» на модернизацию многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч» (Шифр опытно-конструкторских работ «Луч-5М»). Это следует из документов, размещенных на сайте Госрасходы.

Сейчас группировка насчитывает три космических аппарата – «Луч-5А», «Б» и «В». Они запущены в 2011, 2012 и 2014 годах. Срок активного существования каждого – 10 лет, что означает, что они могут выйти из строя в период с 2021 по 2024 годы.

Как объяснил «Новой газете» первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко, в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы на сумму в более чем 11 миллиардов рублей будет изготовлен и запущен первый из трех планируемых аппаратов «Луч-5ВМ», а также модернизирована наземная инфраструктура космодрома «Восточный».

В 2021 году планируется контракт на изготовление и запуск второго аппарата, а в 2022 году будет третий контракт, который подразумевает создание третьего аппарата и эскиз нового модернизированного спутника – «Луч-5М», добавил Химочко.

Система «Луч» обеспечивает в первую очередь потребности госкорпорации в ретрансляционных каналах связи для обслуживания объектов ракетно-космической техники: транспортных кораблей «Союз», транспортных грузовых кораблей «Прогресс», разгонных блоков «Фрегат», ракет-носителей «Союз-2». Кроме того, она передает информацию в интересах Росгидромета, системы ГЛОНАСС, а также доставляет аварийные сообщения в рамках международной системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ.

О том, что Россия обновит группировку спутников-ретрансляторов «Луч» в 2024 и 2025 годах и запустит на орбиту модернизированные спутники, а только затем приступит к созданию спутников нового поколения, Химочко рассказывал в ноябре 2019 года.

«Восполнение орбитальной группировки и модернизация системы будут проводиться в два этапа. На первом этапе на базе спутника "Луч-5В" будут изготовлены два аппарата "Луч-5ВМ" со сроками запуска в 2024 и 2025 годах», — говорил тогда он. На втором этапе развития группировки, пояснял Химочко, планируется разработка нового поколения аппаратов на более мощной и современной спутниковой платформе, с новыми функциональными возможностями и техническими характеристиками.