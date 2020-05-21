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№ 51 от 20 мая 2020

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Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу

Политика964

964
 

США выходят из Договора по открытому небу. Об этом, как передает агентство AFP, заявил президент страны Дональд Трамп.

Трамп, впрочем, допустил появление нового соглашения, если нарушения со стороны России прекратятся. «Есть очень хороший шанс, что мы заключим новый договор или сделаем что-то, чтобы вернуть это соглашение», — отметил американский президент. Позже госсекретарь Майк Помпео уточнил, что США выйдут из Договора по открытому небу через 6 месяцев. 

Поводом для выхода из соглашения США называли неоднократные нарушения договора со стороны России. Так, например, претензии американской стороны вызвало то, что российские власти иногда не давали разрешения на наблюдательные полеты над Москвой, Абхазией, Южной Осетией и Чечней.

В МИД России ранее заявили, что на случай выхода США из договора у них есть план ответа на подобные действия. По словам главы департамента министерства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера. Впрочем, пока что российское внешнеполитическое ведомство не получало уведомлений США о выходе из соглашения.

Договор по открытому небу разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов над территорией стран-участников для наблюдений. В соглашении участвовали 34 страны.

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Теги:
sn, сша, россия, договор, трамп
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