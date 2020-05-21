Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничений в Москве 

В Москве со следующей недели начинается первый этап смягчения ограничений, введеный для профилактики распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

В рамках первого этапа с 25 мая в городе вновь заработает каршеринг. Впрочем, сервисом можно будет воспользоваться только при аренде автомобиля на срок от пяти дней. Перед тем, как передать клиенту, машину продезинфицируют.

Также Собянин уточнил правила работы многофункциональных центров «Мои документы», которые откроются со следующей недели. В городе будут работать пока 88 отделений, а попасть в них можно будет только по предварительной записи и при условии, что получение услуги требует личного присутсвия. Посетителей попросят надеть маски и перчатки, а на входе им измерят температуру.

«Пожалуй, впервые с начала распространения коронавирусной инфекции каждый новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости», — прокомментировал свой новый указ столичный градоначальник.

Собянин анонсировал и ряд других нововведений. Так, с 27 мая нельзя будет ездить по Москве с пропусками, оформленными в Подмосковье. Жители других регионов для поездок по столице могут уже сегодня оформить пропуск на московском городском портале. Кроме того, москвичей обяжут использовать средства защиты в железнодорожном транспорте.

Сегодня в столице было выявлено еще 2913 заболевших коронавирусом, однако уже второй день подряд в городе выздоровевших пациентов больше, чем новых заразившихся. Представители Всемирной организации здравоохранения в России считают, что Москва находится только в начале фазы стабилизации по СOVID-19. За весь период пандемии в городе выявили более 155 тысяч случаев заражения инфекцией.