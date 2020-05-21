В Миассе полицейский получил условный срок за пытки задержанных электрошокером

Миасский городской суд Челябинской области приговорил к четырем годам и шести месяцам условно 23-летнего полицейского по делу о пытках задержанных. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Осужденный в феврале-марте 2019 года работал полицейским роты патрульно-постовой службы отдела МВД по Миассу. Как передает издание «NewsMiass» со ссылкой на прокурора города, в марте в одном из общежитий он задержал троих пьяных мужчин и потребовал от них залезть в отсек для задержанных. Сославшись на антисанитарию в нем, они отказались и попросили проехать в отделение в салоне УАЗа или позволить им дойти пешком.

После этого полицейский загнул руки одного из мужчин за спину и сковал «металлическими браслетами», затем силой поместил в отсек. В отделе полиции осужденный применял к двоим задержанным электрошокер, в результате один из потерпевших потерял сознание. Силовик также потребовал от мужчин подписать пустые протоколы.

Кроме того, зимой полицейский задержал на улице нетрезвого прохожего и заставил его сесть в служебный автомобиль, хотя потерпевшему стало плохо, и тот мог составить протокол на месте. В отделе правоохранитель дважды ударил задержанного электрошокером.

Осужденного признали виновным в превышении полномочий с использованием спецсредств (п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК). Полицейский вины не признал и заявил, что не применял насилия к задержанным. При вынесении приговора суд принял во внимание его положительную характеристику. С полицейского также взыскали 109 тысяч рублей в пользу одного из потерпевших.