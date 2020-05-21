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№ 51 от 20 мая 2020

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Министр культуры рассказала о возобновлении работы театров к концу лета

Культура29

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Российские театры смогут вернуться к работе в конце лета, рассказала на заседании думского комитета по культуре министр Ольга Любимова. Музеи же, «особенно региональные», смогут открыть двери для посетителей уже с 1 июня; тогда же, по ее словам, в отдельных субъектах возобновятся и киносъемки.

«Практически с каждым федеральным театром проработана своя дорожная карта. Мы собираемся выйти ближе к сентябрю. Возможно, и другая заполняемость будет в театре, и чуть ближе мы сможем быть друг к другу во всех смыслах этого слова», — заявила Любимова.

«Например, Большой театр уходит в отпуск [в июне и июле], а в августе будет постепенный выход с небольшими репетициями в зависимости от ситуации в регионе. Театр Вахтангова планирует в июне посвятить две недели репетициям», — отметила министр (цитаты приводятся по ТАСС).

К федеральным театрам относятся более десятка театров в Москве, а также театры в крупнейших городах (например, Мариинский театр в Петербурге, Новосибирский театр оперы и балета, Волковский театр в Ярославле). Как и остальные учреждения культуры, их закрыли в середине марта еще до введения режима изоляции по всей стране. 10 мая правительство выделило на их поддержку 3,8 млрд рублей; из них на оплату труда уже распределили около трети суммы, рассказала Любимова 21 мая.

Теги:
музеи, театр, минкульт, коронавирус, va
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