Во Владикавказе по уголовному делу арестовали участника митинга против режима изоляции

Суд Ленинского района Владикавказа отправил в СИЗО участника апрельского народного схода против режима самоизоляции Цугкиева А.Ж. Ему вменяют хулиганство с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст. 213 УК), рассказали «Кавказскому узлу» в пресс-службе Верховного суда Северной Осетии.

Еще одному фигуранту этого уголовного дела, студенту-первокурснику ГГАУ сироте Махмадиеву В.А., продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до конца августа (запрет покидать место проживания, посещать митинги и пользоваться интернетом), а студента Цагараева А. А. перевели из СИЗО под аналогичные условия.

В МВД по Северной Осетии отчитывались, что после схода у здания правительства республики на площади Свободы 20 апреля, закончившегося разгоном и столкновениями, фигурантами уголовных дел стали больше 20 его участников.

В Верховном суде республики ранее рассказывали об аресте в общей сложности 10 участников акции, а также ее инициатора оперного певца из Петербурга Вадима Чельдиева и администратора его чата Арсена Бесолова, которого обвиняют в организации группового хулиганства. Эту же статью вменили и задержанному на сходе участнику чата Рамису Чиркинову.

Всего же 20 апреля были задержаны более 100 человек (не менее 40 из них, как отмечали в МВД Северной Осетии, «ранее привлекались по статьям общеуголовной направленности»). В отношении 64 человек суды вынесли решения о штрафах или административных арестах. Согласно материалам уголовного дела, в ходе столкновений получили травмы более десятка силовиков из Росгвардии и МВД.