США доставили в Россию партию из 50 аппаратов ИВЛ

Американский военный самолет доставил из США в Россию партию из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения больных коронавирусом, передает ТАСС.

Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково. Всего США намерены передать России 200 аппаратов ИВЛ, вторую партию собираются направить на следующей неделе. Все оборудование поставляется на безвозмездной основе. Их общую стоимость оценили в 5,6 млн долларов.

Теперь аппараты ИВЛ передадут Национальному медико-хирургическому центру имени Н.И. Пирогова в Москве, который впоследствии распределит их по другим медучреждениям в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В апреле США купили у России партию аппаратов ИВЛ. Однако в мае американские власти изъяли их после пожаров в больницах Москвы и Петербурга, предположительно вызванных проблемами в работе подобного оборудования. США на тот момент еще не приступали к использованию российских аппаратов и решили дождаться результатов расследования.