CМИ: Кадырова госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением московских медиков в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщают Интерфакс и телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в четверг «МБХ медиа» обнаружило, что самолет с бортовым номером VQ-BVQ, который связывают с главой Чечни, вылетел в Москву и днем приземлился в аэропорту Внуково, о чем свидетельствуют данные Flighware. При этом официально о визите главы Чечни в столицу не сообщалось.

По официальным данным, в Чечне с начала пандемии выявлено 1026 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались. Республика одной из первых ввела режим самоизоляции в конце марта, а вскоре также ввела пропуска для жителей и запретила въезд и выезд на свою территорию. С 23 по 26 мая в Чечне будет действовать запрет на передвижение по улицам пешком и на транспорте в связи с празднованием Ураза-байрам.