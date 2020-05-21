Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
CМИ: Кадырова госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением московских медиков в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщают Интерфакс и телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее в четверг «МБХ медиа» обнаружило, что самолет с бортовым номером VQ-BVQ, который связывают с главой Чечни, вылетел в Москву и днем приземлился в аэропорту Внуково, о чем свидетельствуют данные Flighware. При этом официально о визите главы Чечни в столицу не сообщалось.
По официальным данным, в Чечне с начала пандемии выявлено 1026 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались. Республика одной из первых ввела режим самоизоляции в конце марта, а вскоре также ввела пропуска для жителей и запретила въезд и выезд на свою территорию. С 23 по 26 мая в Чечне будет действовать запрет на передвижение по улицам пешком и на транспорте в связи с празднованием Ураза-байрам.
Теги:чечня, коронавирус, кадыров
Читатели «Новой» собрали деньги на ванную комнату для мальчика с синдромом Дауна
Виктория Микишакорреспондент «Новой»
Немногим больше, чем за сутки читатели «Новой газеты» собрали 300 тысяч на постройку ванной комнаты для Артема Зыкова, мальчика с синдромом Дауна из села Успенская Слобода Костромской области. Об этом «Новой газете» сообщили в фонде «География добра».
О том, что семье Артема Зыкова нужна помощь, «Новая» написала 19 мая. Семья живет в бедности, в маленьком селе почти нет работы. Дом и баня Зыковых разваливаются, поэтому родители Артема пришли в социальный центр города Галича за помощью. Социальный центр посоветовал обратиться в Благотворительный фонд «География добра». Читатели «Новой» собрали деньги на строительные материалы для пристройки и крыши. Отец мальчика все строить будет сам.
Руководитель социальных проектов фонда «География добра» Лиля Цыганкова рассказала «Новой», что всего была собрана 301 тысяча рублей. «На днях мы передадим эти деньги семье. Они закупят строительные материалы и отчитаются перед нами чеками. Если какая-то сумма останется, они могут потратить ее на покупку сантехники или того, что им необходимо», — сказала она.
«Мы в шоке были. — сказал «Новой» отец Артема, Сергей Зыков. — Что жена, что я. Мы, честно сказать, не надеялись. Картошку досажаю, буду заниматься пристройкой. За лето сделаем».
Фонд «География Добра» адресно помогает детям из 49 регионов страны. За четыре с половиной года помощь получили более 1200 детей.