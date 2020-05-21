Читатели «Новой» собрали деньги на ванную комнату для мальчика с синдромом Дауна

Немногим больше, чем за сутки читатели «Новой газеты» собрали 300 тысяч на постройку ванной комнаты для Артема Зыкова, мальчика с синдромом Дауна из села Успенская Слобода Костромской области. Об этом «Новой газете» сообщили в фонде «География добра».

О том, что семье Артема Зыкова нужна помощь, «Новая» написала 19 мая. Семья живет в бедности, в маленьком селе почти нет работы. Дом и баня Зыковых разваливаются, поэтому родители Артема пришли в социальный центр города Галича за помощью. Социальный центр посоветовал обратиться в Благотворительный фонд «География добра». Читатели «Новой» собрали деньги на строительные материалы для пристройки и крыши. Отец мальчика все строить будет сам.

Руководитель социальных проектов фонда «География добра» Лиля Цыганкова рассказала «Новой», что всего была собрана 301 тысяча рублей. «На днях мы передадим эти деньги семье. Они закупят строительные материалы и отчитаются перед нами чеками. Если какая-то сумма останется, они могут потратить ее на покупку сантехники или того, что им необходимо», — сказала она.

«Мы в шоке были. — сказал «Новой» отец Артема, Сергей Зыков. — Что жена, что я. Мы, честно сказать, не надеялись. Картошку досажаю, буду заниматься пристройкой. За лето сделаем».

Фонд «География Добра» адресно помогает детям из 49 регионов страны. За четыре с половиной года помощь получили более 1200 детей.