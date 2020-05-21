«Роснефть» потребовала взыскать с РБК 43 млрд рублей за заголовок об их выходе из венесуэльских активов

«Роснефть» оценила в 43 миллиарда рублей ущерб репутации от заголовка РБК про cхему продажи венесуэльского актива нефтекомпании. Копию искового заявления «Роснефти» в Арбитражный суд Москвы, о котором стало известно накануне, опубликовала редакция самого информагентства.

В конце марта «Роснефть» из-за угрозы санкций объявила о передаче российскому правительству своей 80%-ной доли в Национальном нефтяном консорциуме, отвечавшем за проекты в Венесуэле. Ее получило рязанское ЧОП новой государственной компании «Росзарубежнефть» (в обмен на 9,8% акций «Роснефти»); до апреля 2020 года же ЧОП принадлежало самой нефтекомпании.

В «Роснефти» посчитали, что из первой версии заголовка РБК об этом («Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"») следовало, что компания якобы не прекратила работу в этой стране, — и это грозило им санкционными рисками. После получения их комментариев заголовок сменили на «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП».

Согласно исковому заявлению, ущерб рассчитали, сравнив динамику своих акций с отраслевым индексом Московской биржи. Для российского медиарынка размер требований стал рекордным. Предыдущий также касался разбирательств между РБК и «Роснефтью»: в 2016 году с издания потребовали 3,18 млрд рублей, но Арбитражный суд Москвы сократил сумму до 390 тысяч, вскоре в апелляции ее отменили вовсе.