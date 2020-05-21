Депутаты приняли законопроект о создании единой базы данных россиян

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего сведения о всех жителях страны — их имя, дату и место рождения, гражданство, семейное положение, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы.

Оператором регистра будет Федеральная налоговая служба. Она же будет отвечать и за возможные утечки персональных данных, о которых предупреждали критики проекта после его внесения кабмином прошлым летом. База лишь объединит данные, которые уже хранятся в электронном виде в разных ведомствах, отвечали на это авторы законопроекта.

Администрировать сведения регистра будет Центр обработки данных ФНС №1, открытый в 2015 году в Нижегородской области. Согласно пояснительной записке, система позволит повысить собираемость налогов и сборов, а также снизить число нарушений при получении мер соцподдержки.

«Можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае», — говорил ранее замглавы ФНС Виталий Колесников.

За принятие документа проголосовали 243 депутата, против высказались 47 парламентариев, 14 воздержались. Закон вступит в силу с момента опубликования, до конца 2025 года будет действовать переходный период, за который правительство определит особенности создания и ведения регистра.

На заседании депутаты остальных фракций, кроме «Единой России», выступили с критикой проекта. «Данные собираются принудительно, <..> создание единой базы данных будет вызывать интерес у злоумышленников. Сейчас не существует технической возможности обеспечивать 100% безопасность хранения данных», — говорил депутат от ЛДПР Игорь Лебедев. «Куда спешим? Пусть коллеги сейчас занимаются другими вопросами — спасением экономики России», — возмущался эсэр Олег Нилов (цитаты приводятся по Znak.com).