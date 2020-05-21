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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
В Самаре оставили в силе штрафы независимому изданию «Парк Гагарина» за отсутствие маркировки «иноагента»
«Новая газета»редакция
Самарский областной суд оставил в силе три штрафа на общую сумму в 500 тысяч рублей, которые вынесли за отсутствие в соцсетях независимого издания «Парк Гагарина» маркировки о статусе «иностранного агента» их организации-учредителя.
По два протокола на учредителя «Парка Гагарина» и его директора Юлию Илларионову областное управление Роскомнадзора составило в январе из-за постов от 7 и 8 ноября на их странице во «ВКонтакте» (впоследствии она была удалена).
Журналисты обращали внимание, что «иноагентом» в 2016 году был признан не сам сайт, а контролирующее его некоммерческое объединение с таким же названием. Это освобождает их от необходимости каких-то маркировок, настаивает адвокат международной группы «Агора» Станислав Селезнев, представлявший интересы редакции.
Решения о трех штрафах на 500 тысяч рублей суд Октябрьского района Самары вынес 21 февраля. Через несколько дней он также оштрафовал АНО «Издательство «Парк Гагарина» еще на 150 тысяч рублей — обжалование этого решения назначили на 28 мая. Главный редактор сайта «Парк Гагарина» Сергей Курт-Аджиев объявил сбор средств на оплату штрафов.
Это не первые претензии Роскомнадзора к изданию. В 2018-м их оштрафовали за отсутствие материалов в выходные, после чего редакция стала публиковать в эти дни критичные новости о ведомстве. В прошлом году Юлию Илларионову за упоминание «Открытой России» вызывали для составления протокола о сотрудничестве с «нежелательной организацией», однако в дальнейшем прокуратура отказалась от претензий.
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