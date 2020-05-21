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№ 51 от 20 мая 2020

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СК завел дело на девушку, опубликовавшую портрет Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Общество241

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Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК) против девушки, разместившей фотографию Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк — онлайн». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, девушка опубликовала фотографию Гитлера, назвав его героем Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Ранее уголовные дела о реабилитации нацизма завели на четырех жителей России, которые опубликовали на сайте портреты Гитлера и нациста Генриха Гиммлера. У фигурантов дела провели обыски, и допросили их. По утверждениям СК, к реабилитации нацизма причастны также граждане Украины и Эстонии.

В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Теги:
бессмертный полк, 9 мая, реабилитация нацизма, nt

Российские автошколы предупредили о массовом закрытии из-за отсутствия господдержки

Общество373

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Из-за введенных в России в связи с пандемией коронавируса ограничений 90% из 6,7 тысяч автошкол могут закрыться. Об этом говорится в обращении премьер-министру Михаилу Мишустину, которое направили представители отрасли, пишет «Коммерсант».

По словам главы ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александра Сальникова, приток обучающихся прекратился, поэтому средств на выплату зарплат нет. «Без оперативного принятия мер отрасль подготовки водителей неминуемо будет разрушена, а ее восстановление потребует много времени и средств», — предупредил глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

По мнению авторов обращения, автошколам необходимо дать статус организаций сферы услуг, что позволит им работать уже на первом этапе плана по снятию ограничений, разработанного Роспотребнадзором. Кроме того, представители отрасли просят компенсировать расходы на аренду помещений и земельных участков, а также внести автошколы в список «отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

В Минэкономики заявили, что специальных мер поддержки для автошкол не планируется, поэтому им предлагают воспользоваться льготами для социально-ориентированных НКО. Однако, по словам главы Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, попасть в реестр таких организаций практически невозможно.

Теги:
коронавирус, автомобили, nt
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