Путин объявил о начале проведения ЕГЭ с 29 июня

Выпускники российских школ начнут сдавать Единый государственный экзамен с 29 июня, заявил президент Владимир Путин на совещании о ситуации в образовании в условиях пандемии.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», — цитирует президента РИА Новости.

Глава государства уточнил, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты без экзаменов смогут получить абсолютно все выпускники школ. У тех, кто не сможет прийти на госэкзамен в июне, будет возможность сдать его в августе.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, добавил, что выпускные экзамены в девятых классах будут отменены, а аттестаты школьники получат до 15 июня. Также на совещании Путин призвал университеты выделить дополнительные места, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение.

По словам главы Минпросвещения, кабинеты, где будут сдавать ЕГЭ, продезинфицируют и оснастят индивидуальными средствами защиты. Выпускников же рассадят в аудиториях с учетом дистанции в 1,5 метра. Проведение самого массового экзамена — по русскому языку — разделят на два дня, чтобы избежать большого скопления людей.

Кроме того, на совещании Путин сообщил о решении отложить военный призыв для поступающих в вузы в 2020 году. «Мы уже договорились с министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — отметил президент.

Из-за эпидемии коронавируса даты проведения ЕГЭ неоднократно переносили. Школам разрешили досрочно завершить учебный год, а старшеклассников, подлежащих призыву и не успевших сдать экзамены, пообещали не отправлять в армию этой весной. Для девятиклассников ранее собирались отменить только обязательные экзамены.