Фонд «Нужна помощь» запустил акцию в поддержку пострадавших от эпидемии коронавируса

Фонд «Нужна помощь» запустил благотворительную акцию #менякасается в поддержку россиян, которые в условиях эпидемии коронавируса оказались в сложной жизненной ситуации.

На одной площадке объединились некоммерческие благотворительные организации из разных регионов, чтобы помочь тем, кто потерял работу и остался без средств на самое необходимое — продукты, лекарства и одежду. Для участия в акции можно оформить разовое или регулярное пожертвование в пользу одного из фондов или организовать свой собственный сбор.

«Ваше участие намного важнее суммы пожертвования. Сегодня, когда беда пришла в наш дом и в стране нет ни одного человека, который не почувствовал бы страх или неуверенность в завтрашнем дне, происходящее касается каждого!» — говорится в манифесте акции.

Инициаторы акции напоминают, что из-за эпидемии коронавируса в России растет число безработных, а многим предпринимателям приходится прекращать свою деятельность. В фонде также отмечают, что до получения обещанной господдержки нуждающимися может пройти несколько месяцев, а акция призвана поддержать их как можно скорее.