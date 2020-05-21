Российские автошколы предупредили о массовом закрытии из-за отсутствия господдержки

Из-за введенных в России в связи с пандемией коронавируса ограничений 90% из 6,7 тысяч автошкол могут закрыться. Об этом говорится в обращении премьер-министру Михаилу Мишустину, которое направили представители отрасли, пишет «Коммерсант».

По словам главы ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александра Сальникова, приток обучающихся прекратился, поэтому средств на выплату зарплат нет. «Без оперативного принятия мер отрасль подготовки водителей неминуемо будет разрушена, а ее восстановление потребует много времени и средств», — предупредил глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

По мнению авторов обращения, автошколам необходимо дать статус организаций сферы услуг, что позволит им работать уже на первом этапе плана по снятию ограничений, разработанного Роспотребнадзором. Кроме того, представители отрасли просят компенсировать расходы на аренду помещений и земельных участков, а также внести автошколы в список «отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

В Минэкономики заявили, что специальных мер поддержки для автошкол не планируется, поэтому им предлагают воспользоваться льготами для социально-ориентированных НКО. Однако, по словам главы Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, попасть в реестр таких организаций практически невозможно.