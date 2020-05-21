Доллар впервые с начала марта опустился на Московской бирже ниже 71 рубля

Курс доллара США к рублю на Московской бирже впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля: к 13 часам по московскому времени американская валюта торговалась там по 70,87 рублей. Евро в свою очередь упал ниже 78 рублей — до 77,73 рублей.

Укрепление рубля происходит на фоне роста котировок нефти: фьючерсы на марку Brent (с ближайшей поставкой в июле) 21 мая также приближались к показателям начала марта, поднявшись на лондонской бирже ICE до 37,4 доллара. Это связывают с готовящимся снятием коронавирусных ограничений в крупнейших экономиках мира.

РБК также обращает внимание, что поддержку рублю оказывают российские экспортеры, которые продают валютную выручку на открытом рынке для выплаты крупных рублевых налогов на следующей неделе (так, до 25 мая они будут выплачивать налоги на полезные ископаемые).