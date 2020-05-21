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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
Доллар впервые с начала марта опустился на Московской бирже ниже 71 рубля
Курс доллара США к рублю на Московской бирже впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля: к 13 часам по московскому времени американская валюта торговалась там по 70,87 рублей. Евро в свою очередь упал ниже 78 рублей — до 77,73 рублей.
Укрепление рубля происходит на фоне роста котировок нефти: фьючерсы на марку Brent (с ближайшей поставкой в июле) 21 мая также приближались к показателям начала марта, поднявшись на лондонской бирже ICE до 37,4 доллара. Это связывают с готовящимся снятием коронавирусных ограничений в крупнейших экономиках мира.
РБК также обращает внимание, что поддержку рублю оказывают российские экспортеры, которые продают валютную выручку на открытом рынке для выплаты крупных рублевых налогов на следующей неделе (так, до 25 мая они будут выплачивать налоги на полезные ископаемые).
Теги:московская биржа, курс рубля, нефть, коронавирус, va
В Бурятии возбудили уголовное дело после нападения пациента на медсестер обсерватора
В Бурятии Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК) после нападения пациента на медицинский персонал в обсерваторе в поселке Сотниково. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что нападение совершил 30-летний иностранец, находившийся с 16 мая на карантине в обсерваторе Детской республиканской клинической больницы. Через два дня мужчина «стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в лечебном учреждении», говорится в сообщении.
«[Он] начал угрожать медицинскому персоналу применением насилия, и, реализуя угрозы, принялся кидать камни в сторону двух медицинских сестер», — уточнили в СК, добавив, что прибывшие полицейские «усмирили мужчину», его перевели в другой обсерватор.
Накануне в инстаграме больнице опубликовали видео, в котором две женщины в защитных костюмах рассказали, что приехавшие из Китая пациенты «вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество» и швырялись камнями. По словам пострадавших медработников, им пришлось убегать в лес от нападавшего. «Ну, конечно, страшновастенько работать», — заявила пострадавшая сотрудница обсерватора. После нападения на медиков в обсерваторе пообещали усилить охрану.