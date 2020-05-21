В Бурятии возбудили уголовное дело после нападения пациента на медсестер обсерватора

В Бурятии Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК) после нападения пациента на медицинский персонал в обсерваторе в поселке Сотниково. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что нападение совершил 30-летний иностранец, находившийся с 16 мая на карантине в обсерваторе Детской республиканской клинической больницы. Через два дня мужчина «стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в лечебном учреждении», говорится в сообщении.

«[Он] начал угрожать медицинскому персоналу применением насилия, и, реализуя угрозы, принялся кидать камни в сторону двух медицинских сестер», — уточнили в СК, добавив, что прибывшие полицейские «усмирили мужчину», его перевели в другой обсерватор.

Накануне в инстаграме больнице опубликовали видео, в котором две женщины в защитных костюмах рассказали, что приехавшие из Китая пациенты «вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество» и швырялись камнями. По словам пострадавших медработников, им пришлось убегать в лес от нападавшего. «Ну, конечно, страшновастенько работать», — заявила пострадавшая сотрудница обсерватора. После нападения на медиков в обсерваторе пообещали усилить охрану.