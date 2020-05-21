Мосгорсуд объяснил отказ оправдать активиста Константина Котова его «деструктивным поведением» 

Московский городской суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу гражданского активиста Константина Котова — участника протестов из-за выборов в Мосгордуму. Отказ отменить обвинительный приговор по «дадинской статье» о неоднократных нарушения на митингах там объясняется «деструктивным» характером поведения Котова.

34-летний програмист из Москвы стал вторым в России осужденным по этой статье (после активиста Ильдара Дадина в 2015 году). Дело Котова, задержанного на митинге 10 августа, расследовали в максимально сжатые сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а 15-го числа СК объявил об окончании следственных действий. Меньше чем за месяц дело передали в суд и за два дня вынесли приговор.

Конституционный суд зимой требовал пересмотреть решение, и 20 апреля срок Котову сократили с 4 до полутора лет в колонии общего режима. В предыдущих приговорах указаний о «деструктивности» не было.

«Анализ материалов дела однозначно свидетельствует и о деструктивном поведении Котова и иных участников несогласованных акций», — говорится в документе. Как и другие участники митингов в рамках выборов в Мосгордуму, он «избрал изначально поведенческую модель вне правового поля», которой якобы свойственны «несогласованность акции, пренебрежение к праву и интересам других лиц».

Деструктивность действий Котова иллюстрируется на примере акции 10 августа на Китай-городе, где, согласно приговору, он «около администрации президента,.. привлекая внимание многочисленных граждан», кричал лозунги («Путин вор!» и «Долой Путина!»), которые были «направлены по своему содержанию на подрыв авторитета и дезорганизацию государственной власти в России». Защита же отмечала, что тогда его задержали спустя несколько минут после выхода из перехода.

«Незаконная акция, участником которой являлся Котов, по вышеизложенным основаниям не подпадает под понятие "мирное собрание" <..> Такое массовое количество участников, будучи объединенными деструктивной идеологией, было способно причинить существенный вред охраняемым законом правам и интересам, как иных лиц, так и самих участников несогласованной акции», — заключили в Мосгорсуде.