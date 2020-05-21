В России планируют создать больше мусоросжигательных заводов и полигонов. До этого в приоритете была переработка отходов

В России планируют построить больше мусоросжигательных заводов и полигонов, хотя реформа «мусорной» отрасли предполагала приоритет переработки отходов и вовлечения их во вторичный оборот. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО).

Согласно тексту документа, в стране построят и реконструируют 868 «мусорных» объектов (700 новых), включая 148 мусоросжигательных заводов и 351 полигон (253 новых). Минимальную стоимость инфраструктуры оценили в 101 млрд рублей.

Также планируется строительство и модернизация 355 сортировочных станций (201,8 млрд рублей). При этом проект предполагает создание не более десяти объектов по переработке отходов — в основном это также мощности по компостированию или производству RDF (топливо, полученное из отходов и мусора).

Издание отмечает, что в таком виде документ противоречит целям реформы управления отходами и законодательству, в котором сжигание и захоронение отходов стоят на последнем месте в перечне приоритетов государственной политики. По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, проект РЭО не создает отрасль обращения с ТКО, а направлен на формальное выполнение целей нацпроекта «Экология», оказавшимся худшим по исполнению в 2019 году.

В Минпромторге изданию ответили, что сжигание мусора сегодня — это «лучший метод, учитывая морфологический состав российских отходов». Газета подчеркивает, что чиновники Минприроды и Минпромторга называют сжигание «ведущим методом за рубежом», ссылаясь на опыт стран Европы, хотя там сжигание также находится на последнем по приоритету месте. Проект федеральной схемы уже направили на согласование в заинтересованные ведомства.

В конце 2019 года сжигание мусора в России на законодательном уровне приравняли к утилизации. Против этой инициативы неоднократно выступали экоактивисты. «Грипис», в частности, отмечал, что в случае принятия документа средства экологического сбора пустят на строительство и эксплуатацию мусоросжигательных заводов, а на поддержку переработчиков средств не останется.