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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
Associated Press оценило в 9,5 тысяч число заразившихся COVID-19 российских медиков
Среди российских врачей и медработников коронавирусной инфекцией заразились порядка 9,5 тысячи человек, подсчитало агентство Associated Press на основании данных региональных властей и новостных сообщений.
«Официальные заявления и новости из 70 регионов показывают, что как минимум 9 479 медицинских работников заразились вирусом за последний месяц, а больше 70 из них умерли», — говорится в материале агентства о проблемах российских врачей во время пандемии коронавируса.
Федеральные Минздрав и Роспотребнадзор не публиковали статистики по заражениям и летальности от коронавируса среди врачей; об этом в некоторых субъектах рассказывали региональные чиновники. Так, губернатор Петербурга сообщал о 2,5 тысячах заразившихся, а власти Москвы и Подмосковья — о 2 тысячах в каждом регионе.
Представители врачебного сообщества запустили список с именами погибших от коронавируса коллег. На данный момент в нем больше 250 имен; «Медиазоне» удалось подтвердить смерть 186 из них, кто непосредственно работал с ковидными пациентами. Даже с учетом этих данных смертность от коронавируса в России среди медиков оказалась в 16 раз выше, чем в сопоставимых по масштабам эпидемии странах.
Теги:россия, врачи, статистика, коронавирус, va
«Апология протеста»: с 2015 года на закупку спецсредств для разгона демонстрантов потратили 7,3 млрд рублей
За пять лет российские правоохранительные органы закупили нелетальное оружие для разгона демонстрантов на 7 ,3 миллиард рублей. Об этом говорится в докладе «Техника разгона», подготовленный проектом «Апология протеста» международной правозащитной группы «Агора».
Проанализировав данные госзакупок, авторы доклада выяснили, что больше всего средств — 4,4 миллиарда рублей — потратили на покупку и обслуживание бронированных спецавтомобилей. Кроме того, с 2015 года Росгвардия и полиция закупили на 850 миллионов рублей водометы и распылители газа. Еще 1,5 миллиарда рублей выделили на покупку электрошокеров, на противоударные щиты — 410 миллионов рублей, а на закупку гранатометов — 70,5 миллионов рублей.
При этом, согласно выводам доклада, большинство из закупленных спецсредств не используется. Прежде всего это обусловлено тем, что, по закону «О полиции» оружие нелетального действия не может применяться на ненасильственных акциях, которые не нарушают общественный порядок. Кроме того, возможность использования водометов затруднительна из-за погодных условий: к примеру, их применение запрещается при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия, отмечают авторы доклада.
«Применение специальных средств сегодня слишком рисковано и в принципе в каком-то смысле лишено смысла — превосходящие по численности демонстрантов в десятки раз полицейские и росгвардейцы справляются с разгоном собраний проверенными годами методами, а последующие за этим санкции и преследования создают охлаждающий эффект на свободу мирных собраний, чего явно достаточно для достижения целей зачистки улиц от протеста», — заключил старший партнер «Апологии протеста» Александр Передрук.