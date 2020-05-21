Associated Press оценило в 9,5 тысяч число заразившихся COVID-19 российских медиков

Среди российских врачей и медработников коронавирусной инфекцией заразились порядка 9,5 тысячи человек, подсчитало агентство Associated Press на основании данных региональных властей и новостных сообщений.

«Официальные заявления и новости из 70 регионов показывают, что как минимум 9 479 медицинских работников заразились вирусом за последний месяц, а больше 70 из них умерли», — говорится в материале агентства о проблемах российских врачей во время пандемии коронавируса.

Федеральные Минздрав и Роспотребнадзор не публиковали статистики по заражениям и летальности от коронавируса среди врачей; об этом в некоторых субъектах рассказывали региональные чиновники. Так, губернатор Петербурга сообщал о 2,5 тысячах заразившихся, а власти Москвы и Подмосковья — о 2 тысячах в каждом регионе.

Представители врачебного сообщества запустили список с именами погибших от коронавируса коллег. На данный момент в нем больше 250 имен; «Медиазоне» удалось подтвердить смерть 186 из них, кто непосредственно работал с ковидными пациентами. Даже с учетом этих данных смертность от коронавируса в России среди медиков оказалась в 16 раз выше, чем в сопоставимых по масштабам эпидемии странах.