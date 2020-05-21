На вокзалах предложили установить автоматические измерители температуры пассажиров

В России железнодорожные вокзалы предложили оборудовать автоматическими системами измерения температуры у пассажиров. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В РЖД уточнили, что система, которая автоматически распознает в потоке людей с повышенной температурой, уже работает на Ленинградском вокзале Москвы: тепловизоры установлены в здании вокзала при выходе к поездам дальнего следования. Если у пассажира выявили повышенную температуру, его просят пройти в медицинский пункт вокзала для проведения замера температуры контактным методом.

«Если повышенная температура подтвердится, пассажиру будет предложена госпитализация и осуществлен вызов скорой помощи», —пояснили в компании.

В связи с ситуацией с коронавирусом в РЖД объявили о новых правилах рассадки пассажиров в поездах дальнего следования. Теперь в купе разрешено размещаться не более двум пассажирам, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Правила не распространяются на семей и тех, кто купил билеты в одном заказе.