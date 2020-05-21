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№ 51 от 20 мая 2020

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На вокзалах предложили установить автоматические измерители температуры пассажиров

Общество6

6
 

В России железнодорожные вокзалы предложили оборудовать автоматическими системами измерения температуры у пассажиров. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В РЖД уточнили, что система, которая автоматически распознает в потоке людей с повышенной температурой, уже работает на Ленинградском вокзале Москвы: тепловизоры установлены в здании вокзала при выходе к поездам дальнего следования. Если у пассажира выявили повышенную температуру, его просят пройти в медицинский пункт вокзала для проведения замера температуры контактным методом.

«Если повышенная температура подтвердится, пассажиру будет предложена госпитализация и осуществлен вызов скорой помощи», —пояснили в компании.

В связи с ситуацией с коронавирусом в РЖД объявили о новых правилах рассадки пассажиров в поездах дальнего следования. Теперь в купе разрешено размещаться не более двум пассажирам, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Правила не распространяются на семей и тех, кто купил билеты в одном заказе. 

Теги:
ржд, коронавирус, nt

В России выявили 8 849 новых случаев заражения коронавирусом 

Общество540

540
 

В России за сутки медики зафиксировали еще 8 849 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил московский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заболевших в стране выросло до 317 тысяч, у 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

На первом месте по числу новых заболевших по-прежнему остается Москва, где выявили еще 2913 заразившихся. На втором  Подмосковье, на третьем —Санкт-Петербург. Следом идут Красноярский край и Нижегородская область. 

За сутки 127 пациентов с коронавирусом скончались, из них 68 — в столице. 

Дополняется. 

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Теги:
sn, жертвы, пандемия, коронавирус
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