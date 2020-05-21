В России выявили 8 849 новых случаев заражения коронавирусом 

В России за сутки медики зафиксировали еще 8 849 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил московский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки 127 пациентов с коронавирусом скончались, из них 68 — в столице, а общее число жертв инфекции в стране уже превысило 3 тысячи. Всего в стране уже более 317 тысяч заболевших, у 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

На первом месте по числу новых заразившихся по-прежнему остается Москва, где COVID-19 выявили еще у 2913 человек. На втором месте— Подмосковье, на третьем —Санкт-Петербург. Следом идут Красноярский край и Нижегородская область.

В столице медики отмечают положительную динамику: уже второй день подряд в городе выздоровевших пациентов больше, чем новых заболевших. Тем не менее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович уверена, что говорить о конкретных датах снятия ограничений в Москве пока рано. По ее словам, столица пока что находится только в начале фазы стабилизации по СOVID-19.